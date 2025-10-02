聽新聞
NBA／約維奇獲熱火4年19億續約 赫洛：他將迎來驚艷賽季
據《ESPN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，熱火隊和22歲前鋒約維奇（Nikola Jovic）達成4年6240萬美元（約19億新台幣）延長合約。此合約沒有球員或球隊選項，將自2026-27賽季起生效。
在熱火媒體日上，熱火「英雄哥」赫洛（Tyler Herro）被問到誰能在他缺陣的首個月挺身而出時，毫不猶豫喊出約維奇的名字，並預言他將迎來「驚艷」賽季。
現年22歲、邁入第4季的約維奇，上賽季平均出賽25.1分鐘，繳出10.7分、3.9籃板、2.8助攻、0.8抄截的成績，三分命中率37.1%，罰球命中率82.8%。
此外，約維奇今夏代表塞爾維亞出戰歐錦賽，場均攻下14.7分與4籃板，表現引發更多關注。
隨著訓練營到來，約維奇將與上季表現優異的二年級長人韋爾（Kel'el Ware）競爭上場時間。考慮到赫洛因傷缺陣首月，約維奇的外線能力與持球創造，可能是球隊更急需的元素。究竟熱火總教練史波史特拉（Erik Spoelstra）會優先選擇穩定外線，或韋爾長遠培養，值得觀察。
