快訊

常吃拉麵恐增早逝風險 研究揭每周吃3次就可能危害健康

U18小將曝奪季軍雪恥內幕 遭南韓球員當面嘲諷「台灣最弱一屆」

教學／想和小時候的自己合照？Gemini幫你搞定 4大關鍵指令一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／約維奇獲熱火4年19億續約 赫洛：他將迎來驚艷賽季

聯合新聞網／ 綜合報導
熱火與年輕前鋒約維奇達成一紙4年6240萬美元的延長合約。 法新社
熱火與年輕前鋒約維奇達成一紙4年6240萬美元的延長合約。 法新社

據《ESPN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，熱火隊和22歲前鋒約維奇（Nikola Jovic）達成4年6240萬美元（約19億新台幣）延長合約。此合約沒有球員或球隊選項，將自2026-27賽季起生效。

在熱火媒體日上，熱火「英雄哥」赫洛（Tyler Herro）被問到誰能在他缺陣的首個月挺身而出時，毫不猶豫喊出約維奇的名字，並預言他將迎來「驚艷」賽季。

現年22歲、邁入第4季的約維奇，上賽季平均出賽25.1分鐘，繳出10.7分、3.9籃板、2.8助攻、0.8抄截的成績，三分命中率37.1%，罰球命中率82.8%。

此外，約維奇今夏代表塞爾維亞出戰歐錦賽，場均攻下14.7分與4籃板，表現引發更多關注。

隨著訓練營到來，約維奇將與上季表現優異的二年級長人韋爾（Kel'el Ware）競爭上場時間。考慮到赫洛因傷缺陣首月，約維奇的外線能力與持球創造，可能是球隊更急需的元素。究竟熱火總教練史波史特拉（Erik Spoelstra）會優先選擇穩定外線，或韋爾長遠培養，值得觀察。

熱火 赫洛 Erik Spoelstra 歐錦賽

相關新聞

NBA／約維奇獲熱火4年19億續約 赫洛：他將迎來驚艷賽季

據《ESPN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，熱火隊和22歲前鋒約維奇（Nikola Jovic）達成4年6240萬美元（約19億新台幣）延長合約。此合約沒有球員或球隊選項，將自

NBA／合約年先不談續約 柯爾：等打完這賽季再說

勇士隊今天解決潛力前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）的續約問題後，總教練柯爾（Steve Kerr）將是下一...

NBA／勇士簽下小柯瑞有望實現「兄弟同台」但開季可能看不到

勇士隊今天搞定庫明加（Jonathan Kuminga）後，接連簽下霍福特（Al Horford）和小柯瑞（Seth Curry），柯瑞（Stephen Curry）有望在職業生涯第17年，實現兄弟同

NBA／缺席湖人首日訓練營 瑞迪克盼詹姆斯季前賽至少打1場

即將展開職業生涯第23個賽季的湖人當家球星詹姆斯（LeBron James），在日前出席了球隊媒體日後，今天卻因為臀部神...

NBA／庫明加點頭續約2年14.7億 勇士踩住底線保留球隊選擇權

勇士與陣中潛力前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）的續約肥皂劇，在經過過去一年的激烈來回後，今天勇士以加價但仍...

NBA／新科狀元佛雷格放眼新人王 盼助獨行俠衝擊總冠軍

達拉斯獨行俠新科狀元佛雷格（Cooper Flagg）即將迎來2025-26年新秀賽季，他被視為近年最具潛力的「超級新秀」之一，外界對他的期待極高。年僅18歲的佛雷格也強調，現階段唯一專注的就是籃球。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。