NBA／合約年先不談續約 柯爾：等打完這賽季再說

勇士隊今天解決潛力前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）的續約問題後，總教練柯爾（Steve Kerr）將是下一位極力挽留的目標，不過柯爾表示，儘管合約將在本賽季結束後就到期，目前還沒有打算與球隊談論續約，準備等到賽季落幕後再來思考這件事。

柯爾去年2月與勇士續簽2年3500萬美元（約台幣10.6億元）合約，成為NBA史上最高薪教練，雙方合約將在明年到期，柯爾未來動向備受關注。

新賽季將是「合約年」，柯爾今天受訪時坦言，並不會提早與球隊談論續約事宜，「對現在狀態感到舒服，因為還有一年合約就到期，我和總經理小鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）、老闆拉卡柏（Joe Lacob）的理念一致，我們討論過這個問題，等到賽季結束再說。」

勇士目前三大核心包括柯瑞（Stephen Curry）、格林（Draymond Green）與巴特勒（Jimmy Butler）都還有兩年合約，也代表柯爾有很大機率至少再簽一年約。

柯爾表示，目前仍將專注力放在當前賽季，「我熱愛我的工作，喜歡每天都工作，也迫不及待想去球場，希望還能在這邊多待幾年。賽季結束後再看狀況，看看球隊和我的處境如何，如果這意味我們將繼續合作，那就太棒了。」