快訊

台灣成全球最大俄羅斯輕油進口國 環團點名恐受制裁威脅半導體產業

11月恐失聯！LINE將停止支援舊版APP 快檢查設備可否升級

MLB／大谷翔平雙響、道奇5轟炸翻紅人 山本扛聽牌戰

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／合約年先不談續約 柯爾：等打完這賽季再說

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
勇士總教練柯爾要等本季結束後再談論續約問題。 路透
勇士總教練柯爾要等本季結束後再談論續約問題。 路透

勇士隊今天解決潛力前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）的續約問題後，總教練柯爾（Steve Kerr）將是下一位極力挽留的目標，不過柯爾表示，儘管合約將在本賽季結束後就到期，目前還沒有打算與球隊談論續約，準備等到賽季落幕後再來思考這件事。

柯爾去年2月與勇士續簽2年3500萬美元（約台幣10.6億元）合約，成為NBA史上最高薪教練，雙方合約將在明年到期，柯爾未來動向備受關注。

新賽季將是「合約年」，柯爾今天受訪時坦言，並不會提早與球隊談論續約事宜，「對現在狀態感到舒服，因為還有一年合約就到期，我和總經理小鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）、老闆拉卡柏（Joe Lacob）的理念一致，我們討論過這個問題，等到賽季結束再說。」

勇士目前三大核心包括柯瑞（Stephen Curry）、格林（Draymond Green）與巴特勒（Jimmy Butler）都還有兩年合約，也代表柯爾有很大機率至少再簽一年約。

柯爾表示，目前仍將專注力放在當前賽季，「我熱愛我的工作，喜歡每天都工作，也迫不及待想去球場，希望還能在這邊多待幾年。賽季結束後再看狀況，看看球隊和我的處境如何，如果這意味我們將繼續合作，那就太棒了。」

Stephen Curry Jimmy Butler Steve Kerr

延伸閱讀

NBA／庫明加點頭續約2年14.7億 勇士踩住底線保留球隊選擇權

MLB／洋基王牌弗里德奪本季第19勝 賈吉：就像多了一個柯爾

NBA／ 巴特勒主辦勇士迷你訓練營 合約未談攏的庫明加缺席

NBA／備戰勇士首個完整賽季 巴特勒有「法寶」保養身體

相關新聞

NBA／庫明加點頭續約2年14.7億 勇士踩住底線保留球隊選擇權

勇士與陣中潛力前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）的續約肥皂劇，在經過過去一年的激烈來回後，今天勇士以加價但仍...

NBA／缺席湖人首日訓練營 瑞迪克盼詹姆斯季前賽至少打1場

即將展開職業生涯第23個賽季的湖人當家球星詹姆斯（LeBron James），在日前出席了球隊媒體日後，今天卻因為臀部神...

NBA／合約年先不談續約 柯爾：等打完這賽季再說

勇士隊今天解決潛力前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）的續約問題後，總教練柯爾（Steve Kerr）將是下一...

NBA／勇士簽下小柯瑞有望實現「兄弟同台」但開季可能看不到

勇士隊今天搞定庫明加（Jonathan Kuminga）後，接連簽下霍福特（Al Horford）和小柯瑞（Seth Curry），柯瑞（Stephen Curry）有望在職業生涯第17年，實現兄弟同

NBA／新科狀元佛雷格放眼新人王 盼助獨行俠衝擊總冠軍

達拉斯獨行俠新科狀元佛雷格（Cooper Flagg）即將迎來2025-26年新秀賽季，他被視為近年最具潛力的「超級新秀」之一，外界對他的期待極高。年僅18歲的佛雷格也強調，現階段唯一專注的就是籃球。

NBA／戴維斯未來生涯都要當「眼鏡俠」相信獨行俠健康能奪冠

獨行俠隊明星長人戴維斯（Anthony Davis）的眼睛經常受到攻擊，休賽季他接受右眼視網膜剝離修復手術，雖目前已經康復，但未來都需戴著護目鏡上場比賽，如同傳奇內線「眼鏡俠」葛蘭特（Horace G

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。