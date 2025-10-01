快訊

北捷「被踹飛」阿嬤今超商被逮！高喊不是我…被警查出是竊盜通緝犯

美媒：川普壓力恐逼台灣重啟核武討論 台灣因應華府最務實是這招

MLB／大谷翔平季後賽雙響砲生涯首次 前田健太讚：好像沒有重力…

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／勇士簽下小柯瑞有望實現「兄弟同台」但開季可能看不到

聯合新聞網／ 綜合報導
小柯瑞(左)、柯瑞(右)。 美聯社
小柯瑞(左)、柯瑞(右)。 美聯社

勇士隊今天搞定庫明加（Jonathan Kuminga）後，接連簽下霍福特（Al Horford）和小柯瑞Seth Curry），柯瑞（Stephen Curry）有望在職業生涯第17年，實現兄弟同隊美夢。

勇士先給庫明加2年4850萬美元合約，第二年附帶球隊選項，總算結束續約鬧劇。接著再給39歲中鋒霍福特2年1200萬美元合約，第二年為球員選項。

資深記者史坦（Marc Stein）指出，勇士給小柯瑞訓練營合約，讓他能參加勇士訓練營，之後會先裁掉他，等到開季後約1個月，勇士會有足夠薪資空間，會再簽下他。

小柯瑞在NBA打滾11年，效力過9支球隊，就是沒有機會穿上勇士球衣與柯瑞並肩作戰，如今有望看到「真兄弟」在灣區打球的畫面。小柯瑞上季出賽68場，平均得到6.5分，三分命中率高達45.6%。

柯瑞 勇士 Stephen Curry Seth Curry Al Horford 庫明加 Kuminga

相關新聞

NBA／庫明加點頭續約2年14.7億 勇士踩住底線保留球隊選擇權

勇士與陣中潛力前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）的續約肥皂劇，在經過過去一年的激烈來回後，今天勇士以加價但仍...

NBA／缺席湖人首日訓練營 瑞迪克盼詹姆斯季前賽至少打1場

即將展開職業生涯第23個賽季的湖人當家球星詹姆斯（LeBron James），在日前出席了球隊媒體日後，今天卻因為臀部神...

NBA／勇士簽下小柯瑞有望實現「兄弟同台」但開季可能看不到

勇士隊今天搞定庫明加（Jonathan Kuminga）後，接連簽下霍福特（Al Horford）和小柯瑞（Seth Curry），柯瑞（Stephen Curry）有望在職業生涯第17年，實現兄弟同

NBA／新科狀元佛雷格放眼新人王 盼助獨行俠衝擊總冠軍

達拉斯獨行俠新科狀元佛雷格（Cooper Flagg）即將迎來2025-26年新秀賽季，他被視為近年最具潛力的「超級新秀」之一，外界對他的期待極高。年僅18歲的佛雷格也強調，現階段唯一專注的就是籃球。

NBA／戴維斯未來生涯都要當「眼鏡俠」相信獨行俠健康能奪冠

獨行俠隊明星長人戴維斯（Anthony Davis）的眼睛經常受到攻擊，休賽季他接受右眼視網膜剝離修復手術，雖目前已經康復，但未來都需戴著護目鏡上場比賽，如同傳奇內線「眼鏡俠」葛蘭特（Horace G

NBA／杜蘭特樂見與火箭續約 盛讚主帥尤多卡：總是尊重我

今夏轉戰休士頓火箭的超級球星杜蘭特（Kevin Durant）表示，自己樂見會與球隊簽下續約合約，同時強調與總教練尤多卡（Ime Udoka）之間的信任與尊重，是他推動轉隊加盟火箭的重要原因。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。