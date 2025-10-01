NBA／勇士簽下小柯瑞有望實現「兄弟同台」但開季可能看不到

勇士隊今天搞定庫明加（Jonathan Kuminga）後，接連簽下霍福特（Al Horford）和小柯瑞（Seth Curry），柯瑞（Stephen Curry）有望在職業生涯第17年，實現兄弟同隊美夢。

勇士先給庫明加2年4850萬美元合約，第二年附帶球隊選項，總算結束續約鬧劇。接著再給39歲中鋒霍福特2年1200萬美元合約，第二年為球員選項。

資深記者史坦（Marc Stein）指出，勇士給小柯瑞訓練營合約，讓他能參加勇士訓練營，之後會先裁掉他，等到開季後約1個月，勇士會有足夠薪資空間，會再簽下他。

小柯瑞在NBA打滾11年，效力過9支球隊，就是沒有機會穿上勇士球衣與柯瑞並肩作戰，如今有望看到「真兄弟」在灣區打球的畫面。小柯瑞上季出賽68場，平均得到6.5分，三分命中率高達45.6%。