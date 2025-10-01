快訊

白宮宣布美政府將關門！恐掀75萬人休假潮 每天燒掉122億

不當管教誰說了算？幼教師：無差別投訴澆熄熱情

獨／流感疫苗今開打…家長好怕這廠牌 校方心累標註4個字

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／缺席湖人首日訓練營 瑞迪克盼詹姆斯季前賽至少打1場

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
詹姆斯。 美聯社
詹姆斯。 美聯社

即將展開職業生涯第23個賽季的湖人隊當家球星詹姆斯（LeBron James），在日前出席了球隊媒體日後，今天卻因為臀部神經發炎缺席了球隊訓練營開訓日，球隊總教練瑞迪克（JJ Redick）表示，將會幫助詹姆斯及時恢復，確保他能趕上球季開幕戰。

40歲的詹姆斯即將在新賽季成為NBA史上第一位邁入生涯第23個賽季的球員，同時也是自己的「合約年」，不過目前看起來還沒有任何退休跡象的詹姆斯，在談到未來動向時依舊保持神秘，算是吊足了球迷胃口。

不過相較於續約問題，湖人球團更關心的則是詹姆斯今年休賽季的調整狀態，上賽季曾遭逢左膝內側腹韌帶拉傷傷勢的他，在今天的球隊訓練營開訓日也因為臀部神經發炎缺陣，甚至傳出6場季前賽都可能缺陣，以確保這位40歲球星能夠健康的完成歷史性的賽季。

湖人總教練瑞迪克在談到詹姆斯的傷勢狀況時強調，仍希望協助他趕上新賽季開幕戰，但也不排除其他可能性，「對詹姆斯來說，賽季開始前的準備過程可能需要比過去更長一段時間，這是他生涯的第23個賽季，一切都充滿未知數。」

至於詹姆斯也說：「我還在逐步恢復訓練，現在的狀態還沒有達到我想要的水準，但我的意思是，我不會指望自己在9月份就達到我想要的狀態，畢竟還有時間，我很期待這個過程。」

湖人將在本周末展開第一場季前賽對上太陽，瑞迪克也直言，如果詹姆斯能夠至少在6場季前賽中出賽1場，將會是他最樂見的狀況，而隊友里夫斯（Austin Reaves）則表示，即使詹姆斯無法出賽，但他仍能繼續影響球隊，「你知道這就是詹姆斯，他總是會不斷觀察並表達自己的想法，他現在也依舊如此，他是球隊的重要領袖，也是他職業生涯一直以來的作風。」

湖人 LeBron James

延伸閱讀

NBA／「想打多久可自行決定」！湖人總管尊重詹皇未來動向

NBA／詹姆斯並未為人民日報撰文 美媒：只是受訪而已

NBA／詹姆斯投稿人民日報「舔中」？美媒：內容非本人撰寫

首位在中國官媒撰文的NBA球星 詹姆斯見證雙向奔赴20年

相關新聞

NBA／庫明加點頭續約2年14.7億 勇士踩住底線保留球隊選擇權

勇士與陣中潛力前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）的續約肥皂劇，在經過過去一年的激烈來回後，今天勇士以加價但仍...

NBA／缺席湖人首日訓練營 瑞迪克盼詹姆斯季前賽至少打1場

即將展開職業生涯第23個賽季的湖人當家球星詹姆斯（LeBron James），在日前出席了球隊媒體日後，今天卻因為臀部神...

NBA／新科狀元佛雷格放眼新人王 盼助獨行俠衝擊總冠軍

達拉斯獨行俠新科狀元佛雷格（Cooper Flagg）即將迎來2025-26年新秀賽季，他被視為近年最具潛力的「超級新秀」之一，外界對他的期待極高。年僅18歲的佛雷格也強調，現階段唯一專注的就是籃球。

NBA／戴維斯未來生涯都要當「眼鏡俠」相信獨行俠健康能奪冠

獨行俠隊明星長人戴維斯（Anthony Davis）的眼睛經常受到攻擊，休賽季他接受右眼視網膜剝離修復手術，雖目前已經康復，但未來都需戴著護目鏡上場比賽，如同傳奇內線「眼鏡俠」葛蘭特（Horace G

NBA／杜蘭特樂見與火箭續約 盛讚主帥尤多卡：總是尊重我

今夏轉戰休士頓火箭的超級球星杜蘭特（Kevin Durant）表示，自己樂見會與球隊簽下續約合約，同時強調與總教練尤多卡（Ime Udoka）之間的信任與尊重，是他推動轉隊加盟火箭的重要原因。

NBA／史上首見父子3人同台？詹姆斯強調不會為小兒子延後退休

洛杉磯湖人球星詹姆斯（LeBron James）去年創下歷史，與長子布朗尼（Bronny James）同場出賽，成為NBA史上首位與兒子同隊出戰的球員。然而，他近日強調，並不會為了等待二兒子子布萊斯（

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。