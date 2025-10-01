聽新聞
NBA／缺席湖人首日訓練營 瑞迪克盼詹姆斯季前賽至少打1場
即將展開職業生涯第23個賽季的湖人隊當家球星詹姆斯（LeBron James），在日前出席了球隊媒體日後，今天卻因為臀部神經發炎缺席了球隊訓練營開訓日，球隊總教練瑞迪克（JJ Redick）表示，將會幫助詹姆斯及時恢復，確保他能趕上球季開幕戰。
40歲的詹姆斯即將在新賽季成為NBA史上第一位邁入生涯第23個賽季的球員，同時也是自己的「合約年」，不過目前看起來還沒有任何退休跡象的詹姆斯，在談到未來動向時依舊保持神秘，算是吊足了球迷胃口。
不過相較於續約問題，湖人球團更關心的則是詹姆斯今年休賽季的調整狀態，上賽季曾遭逢左膝內側腹韌帶拉傷傷勢的他，在今天的球隊訓練營開訓日也因為臀部神經發炎缺陣，甚至傳出6場季前賽都可能缺陣，以確保這位40歲球星能夠健康的完成歷史性的賽季。
湖人總教練瑞迪克在談到詹姆斯的傷勢狀況時強調，仍希望協助他趕上新賽季開幕戰，但也不排除其他可能性，「對詹姆斯來說，賽季開始前的準備過程可能需要比過去更長一段時間，這是他生涯的第23個賽季，一切都充滿未知數。」
至於詹姆斯也說：「我還在逐步恢復訓練，現在的狀態還沒有達到我想要的水準，但我的意思是，我不會指望自己在9月份就達到我想要的狀態，畢竟還有時間，我很期待這個過程。」
湖人將在本周末展開第一場季前賽對上太陽，瑞迪克也直言，如果詹姆斯能夠至少在6場季前賽中出賽1場，將會是他最樂見的狀況，而隊友里夫斯（Austin Reaves）則表示，即使詹姆斯無法出賽，但他仍能繼續影響球隊，「你知道這就是詹姆斯，他總是會不斷觀察並表達自己的想法，他現在也依舊如此，他是球隊的重要領袖，也是他職業生涯一直以來的作風。」
