NBA／庫明加點頭續約2年14.7億 勇士踩住底線保留球隊選擇權

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導

勇士與陣中潛力前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）的續約肥皂劇，在經過過去一年的激烈來回後，今天勇士以加價但仍附帶第二年球隊選擇權的方式，與庫明加簽下一紙2年4850萬美元（約台幣14.77億元）的合約，讓續約鬧劇正式落幕。

今年季後成為受限自由球員的庫明加，與勇士的續約討論持續了近一年，在日前勇士開出4個選擇方案，其中包括2年4500萬美元的「1＋1（球隊選項）」年合約、3年5400萬美元保障合約、3年7520萬美元的「2＋1（球隊選項）」年合約，以及800萬美元的資格報價，都未能獲得庫明加允諾續約。

在日前庫明加經紀人公開向勇士喊話，希望為客戶爭取加價或是附帶球員選擇權的合約，否則將會接受800萬美元的資格報價，並在明年結束與勇士合作的可能性後，雙方也總算在今天達成續約共識。

最終勇士與庫明加簽下的是一張2年4850萬美元的合約，雖然價格略高於日前開出的4500萬美元，但第二年依舊是附帶球隊選項，算是踩住了底線，而庫明加則是放棄3年7520萬美元（附帶第3年球隊選項）的合約而選擇簽下2年合約，也是為未來動向保留了掌控權；不過這份合約同時也意味著，勇士可能在明年1月庫明加取得交易資格後，再度開啟交易談判大門。

而庫明加在續約後，也成為勇士下賽季薪資第四高的球員，僅次於三巨頭的柯瑞（Stephen Curry）、格林（Draymond Green）與巴特勒（Jimmy Butler）。

