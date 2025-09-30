NBA／新科狀元佛雷格放眼新人王 盼助獨行俠衝擊總冠軍

快訊

聯合新聞網／ 綜合外電報導
新科狀元佛雷格展現雄心壯志。 路透社
達拉斯獨行俠新科狀元佛雷格（Cooper Flagg）即將迎來2025-26年新秀賽季，他被視為近年最具潛力的「超級新秀」之一，外界對他的期待極高。年僅18歲的佛雷格也強調，現階段唯一專注的就是籃球。

佛雷格因身高優勢、運動能力與攻防兩端的全面性，被預測將直接躋身先發行列。今年夏季聯賽，他曾單場轟下31分，成為拉斯維加斯賽場僅有的4位單場破30分球員之一，場均繳出20.5分、5籃板、2.5助攻與1.5抄截，雖命中率僅35.7%，但依舊展現明星潛質，也讓他成為年度最佳新秀大熱門，領先強敵強森（Tre Johnson）與埃奇庫姆（VJ Edgecombe）。

「我很期待踏上這段旅程，」佛雷格在媒體日表示，「我們隊上有很棒的球員，大家的氛圍都很好。我只想趕快回到競爭的舞台，努力贏球。」

對於新賽季的目標，佛雷格毫不掩飾：「我當然希望能拿下最佳新秀，但最重要的是幫助球隊贏得更多比賽。我們的終極目標是奪冠，如果我能保持真我、堅持帶我走到今天的比賽方式，其他榮譽自然會到來。」

獨行俠總教練基德（Jason Kidd）則表示，球隊將會要求佛雷格嘗試不同角色，包括持球與無球的配置，以加速成長並提升球隊場上多樣性。「我們不要求他扛起整支球隊，只希望他做自己。佛雷格就是很特別的一塊拼圖，他的加入能幫助我們更接近勝利。」

目前獨行俠陣容大致健康，僅厄文（Kyrie Irving）因3月接受膝蓋韌帶手術，預計將缺席訓練營初期。基德強調會營造高強度訓練氛圍，並讓先發位置回歸競爭。佛雷格則有望在10月22日球隊揭幕戰對上馬刺時先發登場，展開他的NBA處女秀。

「我只想找到融入的方法，」佛雷格補充道，「無論和誰同場，無論角色是大是小，只要能對比賽產生影響，幫助球隊贏球，就是我的目標。」

