NBA／戴維斯未來生涯都要當「眼鏡俠」相信獨行俠健康能奪冠

獨行俠隊明星長人戴維斯（Anthony Davis）的眼睛經常受到攻擊，休賽季他接受右眼視網膜剝離修復手術，雖目前已經康復，但未來都需戴著護目鏡上場比賽，如同傳奇內線「眼鏡俠」葛蘭特（Horace Grant）。

戴維斯今天現身記者會時，右眼明顯泛紅。他解釋，「眼睛感覺很好，只是我點一些會讓眼睛變紅的藥水，但視力已經完全恢復，我準備好了。」

戴維斯證實，醫生要求他未來上場都要戴特殊護目鏡，「你們會看到我戴著像格蘭特那種護目鏡，不會完全一樣，但我一定會戴保護眼睛的眼鏡。」

「眼鏡俠」葛蘭特（右）。美聯社

戴維斯提到，這起傷勢發生在4月2日對老鷹隊的比賽，隊友葛佛（Daniel Gafford）不慎用手肘打到他的臉部，碰撞發生在第一節結束前。當時他退場縫合後，又回到場上比賽，但直到休賽季檢查後才發現，那次不只是表面割傷。

湖人隊今年2月用戴維斯等籌碼交易唐西奇（Luka Doncic），結果戴維斯受傷，總共只為獨行俠打9場。戴維斯今天受訪時直言目標是奪冠，「我認為我們有一支很棒的球隊，最重要的是保持健康，如果能做到這點，我相信我們沒問題。我很開心來到這裡，也很興奮，想在這裡贏球。」