快訊

高虹安哽咽不解法院判決「貪汙」標準 前助理怒：她欠我們4人真心道歉

媽媽撥開他的手消失泥水中 他撿回一命如今擔心這件事

聽不懂就會死！如何保障民眾避難的「災害語言權」

NBA／杜蘭特樂見與火箭續約 盛讚主帥尤多卡：總是尊重我

聯合新聞網／ 綜合外電報導
杜蘭特今夏轉戰火箭。 美聯社
杜蘭特今夏轉戰火箭。 美聯社

今夏轉戰休士頓火箭的超級球星杜蘭特（Kevin Durant）表示，自己樂見會與球隊簽下續約合約，同時強調與總教練尤多卡（Ime Udoka）之間的信任與尊重，是他推動轉隊加盟火箭的重要原因。

杜蘭特目前正值合約最後一年，年薪高達5500萬美元，具備續約新合約的資格。外界原本預期，他可能會在火箭今年7月自太陽完成交易時就同步達成延長協議，但至今尚未簽約。

「我確實看到自己會簽下續約合約，」杜蘭特於37歲生日當天受訪時說道，「我不能告訴你確切時間，但我相信這會發生。」

火箭總管史東（Rafael Stone）則婉拒評論談判進度。若選擇簽下頂薪，杜蘭特有資格簽下一份2年超過1.2億美元的延長合約。不過火箭近來已為前鋒史密斯（Jabari Smith Jr.）送上5年1.22億美元的續約，且與伊森（Tari Eason）展開談判，團隊薪資壓力逐年升高，這也可能影響杜蘭特的續約時程。

由於合約短期，杜蘭特今夏得以與太陽合作尋找新東家，最終因與尤多卡的關係選擇火箭。他回憶道：「我原本沒想到這麼快就離開鳳凰城，但這就是比賽的本質。所以我很快就思考自己在哪裡最舒服。尤多卡一直很理解我帶來的價值與比賽心態，他總是尊重我，給我空間做自己，這是我第一個想到的因素之一。」

杜蘭特也多次提到自己與火箭年輕長人球員的「體型契合度」。隨著身高6呎11吋的杜蘭特加入，火箭本季有機會排出全聯盟最高大的先發陣容。不過由於先發控衛范弗利特（Fred VanVleet）日前因右膝前十字韌帶撕裂報銷，杜蘭特與尤多卡皆確認，他將可能分擔部分持球與組織工作。

火箭是杜蘭特19年職業生涯中的第5支球隊。他坦言與前幾支球隊的「分手」過程確實艱難，但他更看重自己所留下的影響與人脈。「這些年『傳承』這個詞讓我有點困惑，對我來說，重點永遠是影響力以及在球隊內建立良好關係。外界可能覺得我的離隊都是困難的分手，但在幕後，我與許多人建立了深厚的友情與長遠的羈絆。」

此外，新加盟的鋒線球員芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）也談到自己休賽季接受腳踝手術後的恢復情況。雖然他已經開始慢跑，但尚未獲准參與完整籃球活動，預計將缺席球季初期比賽。

相關新聞

NBA／「一暝大一吋」！溫班亞瑪又長高了！馬刺媒體日測量突破7呎4吋

馬刺少主溫班亞瑪（Victor Wembanyama）又長高了！根據媒體《L'Equipe》報導，在2025-26年開季媒體日上，這位年僅21歲的法國天才長人正式測量身高達到7呎4吋（約223.5公分

NBA／公開回應2800萬美元「密約」爭議 雷納德：調查會還我清白

洛杉磯快艇球星雷納德（Kawhi Leonard）在媒體日首度公開回應與已破產的公司 Aspiration之間的「密約」爭議，否認外界指控他從未履行代言合約的說法，也強調自己與球隊並無任何不法行為。

NBA／戴維斯未來生涯都要當「眼鏡俠」相信獨行俠健康能奪冠

獨行俠隊明星長人戴維斯（Anthony Davis）的眼睛經常受到攻擊，休賽季他接受右眼視網膜剝離修復手術，雖目前已經康復，但未來都需戴著護目鏡上場比賽，如同傳奇內線「眼鏡俠」葛蘭特（Horace G

NBA／杜蘭特樂見與火箭續約 盛讚主帥尤多卡：總是尊重我

今夏轉戰休士頓火箭的超級球星杜蘭特（Kevin Durant）表示，自己樂見會與球隊簽下續約合約，同時強調與總教練尤多卡（Ime Udoka）之間的信任與尊重，是他推動轉隊加盟火箭的重要原因。

NBA／史上首見父子3人同台？詹姆斯強調不會為小兒子延後退休

洛杉磯湖人球星詹姆斯（LeBron James）去年創下歷史，與長子布朗尼（Bronny James）同場出賽，成為NBA史上首位與兒子同隊出戰的球員。然而，他近日強調，並不會為了等待二兒子子布萊斯（

NBA／勇士續留前袋棍球巨星！ 簽澳洲新秀+3名球員 　

勇士隊今天確定以雙向合約續留前袋棍球巨星斯賓瑟（Pat Spencer），還以雙向合約簽下澳洲新秀圖希（Alex Toohey），並一口氣簽下3名球員，為訓練營做準備。 現年29歲的斯賓瑟大學時

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。