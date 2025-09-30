NBA／杜蘭特樂見與火箭續約 盛讚主帥尤多卡：總是尊重我

今夏轉戰休士頓火箭的超級球星杜蘭特（Kevin Durant）表示，自己樂見會與球隊簽下續約合約，同時強調與總教練尤多卡（Ime Udoka）之間的信任與尊重，是他推動轉隊加盟火箭的重要原因。

杜蘭特目前正值合約最後一年，年薪高達5500萬美元，具備續約新合約的資格。外界原本預期，他可能會在火箭今年7月自太陽完成交易時就同步達成延長協議，但至今尚未簽約。

「我確實看到自己會簽下續約合約，」杜蘭特於37歲生日當天受訪時說道，「我不能告訴你確切時間，但我相信這會發生。」

火箭總管史東（Rafael Stone）則婉拒評論談判進度。若選擇簽下頂薪，杜蘭特有資格簽下一份2年超過1.2億美元的延長合約。不過火箭近來已為前鋒史密斯（Jabari Smith Jr.）送上5年1.22億美元的續約，且與伊森（Tari Eason）展開談判，團隊薪資壓力逐年升高，這也可能影響杜蘭特的續約時程。

由於合約短期，杜蘭特今夏得以與太陽合作尋找新東家，最終因與尤多卡的關係選擇火箭。他回憶道：「我原本沒想到這麼快就離開鳳凰城，但這就是比賽的本質。所以我很快就思考自己在哪裡最舒服。尤多卡一直很理解我帶來的價值與比賽心態，他總是尊重我，給我空間做自己，這是我第一個想到的因素之一。」

杜蘭特也多次提到自己與火箭年輕長人球員的「體型契合度」。隨著身高6呎11吋的杜蘭特加入，火箭本季有機會排出全聯盟最高大的先發陣容。不過由於先發控衛范弗利特（Fred VanVleet）日前因右膝前十字韌帶撕裂報銷，杜蘭特與尤多卡皆確認，他將可能分擔部分持球與組織工作。

火箭是杜蘭特19年職業生涯中的第5支球隊。他坦言與前幾支球隊的「分手」過程確實艱難，但他更看重自己所留下的影響與人脈。「這些年『傳承』這個詞讓我有點困惑，對我來說，重點永遠是影響力以及在球隊內建立良好關係。外界可能覺得我的離隊都是困難的分手，但在幕後，我與許多人建立了深厚的友情與長遠的羈絆。」

此外，新加盟的鋒線球員芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）也談到自己休賽季接受腳踝手術後的恢復情況。雖然他已經開始慢跑，但尚未獲准參與完整籃球活動，預計將缺席球季初期比賽。