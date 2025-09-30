NBA／史上首見父子3人同台？詹姆斯強調不會為小兒子延後退休

洛杉磯湖人球星詹姆斯（LeBron James）去年創下歷史，與長子布朗尼（Bronny James）同場出賽，成為NBA史上首位與兒子同隊出戰的球員。然而，他近日強調，並不會為了等待二兒子子布萊斯（Bryce James）進入NBA而刻意延長生涯。

「我不會坐在這裡等布萊斯。我不知道他的時間表，他已經是個獨立的年輕人，目前在念大學。我們看看這一年或明年會發生什麼事，但他有他的時間表，而我有我的時間表，不確定是否能完全契合。」詹姆斯在湖人媒體日上直言。

布萊斯即將展開亞利桑那大學的新鮮人球季，最快有機會在明年夏天參加NBA選秀。至於詹姆斯，即將於12月滿41歲，對於本季結束後是否退休，他尚未做出決定。

詹姆斯與布朗尼在媒體日合影。 美聯社

詹姆斯進一步解釋，自己會依據心態與身體狀況來決定生涯終點：「對我來說，關鍵是我是否仍然熱愛這個過程？我是否依舊享受每年準備的過程？身體和心態上的準備、鍛鍊身體、訓練菜單等等。如果有一天我失去這份熱情，那我就會很清楚，這代表時候到了。」

上賽季，詹姆斯出賽70場，依然繳出場均24.4分、7.8籃板與8.2助攻的全能表現。身為聯盟歷史得分王的他，目前已經累積1562場例行賽出賽，距離打破「酋長」派瑞許（Robert Parish）所保持的歷史最多出賽紀錄僅差50場，有望寫下另一個傳奇紀錄。