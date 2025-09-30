NBA／勇士續留前袋棍球巨星！ 簽澳洲新秀+3名球員
勇士隊今天確定以雙向合約續留前袋棍球巨星斯賓瑟（Pat Spencer），還以雙向合約簽下澳洲新秀圖希（Alex Toohey），並一口氣簽下3名球員，為訓練營做準備。
現年29歲的斯賓瑟大學時期是袋棍球巨星，進入NBA後擔任後衛，上季例行賽為勇士出賽39場，平均上場時間6.4分鐘，拿下2.5分1.2助攻1.2籃板。季後賽曾連2戰砍進11分，總共出戰8場，平均7.9分鐘，得到4.5分0.8助攻1.4籃板。
勇士還與今年第52順位新秀圖希簽約，他是一名203公分的澳洲前鋒，雖然夏季聯賽前2戰表現慘澹，但第3戰攻下10分15籃板，讓勇士看見他的潛力。
勇士還給3名球員訓練營合約，包含印尼歸化中鋒伯爾登（Marques Bolden）、今年落選新秀後衛克萊耶（L.J. Cryer）、25歲後衛金賽（Taevion Kinsey）。
