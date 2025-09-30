NBA／公開回應2800萬美元「密約」爭議 雷納德：調查會還我清白

洛杉磯快艇球星雷納德（Kawhi Leonard）在媒體日首度公開回應與已破產的公司 Aspiration之間的「密約」爭議，否認外界指控他從未履行代言合約的說法，也強調自己與球隊並無任何不法行為。

「我很清楚自己合約中的內容與需要履行的義務。我不會去理會那些陰謀論或聳動的報導，」雷納德表示。

這起事件發生在於，美國媒體人托瑞（Pablo Torre）日前爆料，快艇老闆鮑默（Steve Ballmer）被控支付當家球星雷納德2800萬美元（約8.5億台幣），讓他擔任一個「掛名職位」，藉此規避NBA薪資上限。

而當雷納德被問到，是否曾實際替這份據報價值4年2800萬美元的代言合約提供服務時，他回應：「我認為那說法並不正確。但這些事情早就發生過，對你們來說或許是新消息，但這家公司早已破產。」

NBA聯盟日前已經針對此重大事件展開調查，釐清快艇老闆鮑默及小股東丹尼斯（Dennis Wong）作為該公司投資人，是否涉及違反聯盟規定或規避薪資上限。

據悉，鮑默在2021年11月將雷納德介紹給Aspiration這間公司，而就在兩個月前，快艇才宣布與該公司簽下3億美元的贊助合約，涵蓋新球館冠名與球衣廣告。NBA雖允許球隊介紹贊助商與球員接觸，但嚴禁球隊直接參與代言談判。

外媒報導指出，雷納德除合約金外，還獲得價值2000萬美元的公司股票。然而，隨著Aspiration破產，雷納德被列為主要債權人之一，文件顯示公司仍欠他700萬美元。

對此，雷納德表示：「我不太確定，得回去查帳，但實際拿到的肯定不只這些。至於剩下的錢，我沒有拿到，因為公司倒閉了，大家都知道那是一場詐騙。如果想知道細節，應該去問那家公司或相關負責人。」

鮑默在接受訪問時則強調自己同樣受騙：「這些人犯了詐欺罪。他們欺騙了我，我投資時以為他們是正派經營，但事實並非如此。至於為何會給雷納德那樣的合約，我無法解釋。」

雷納德則重申，他對NBA的調查抱持開放態度，並相信最終結果將證明他的清白：「NBA會完成他們的工作，我們沒有做錯任何事。我們歡迎並接受調查，這不會分散我或球隊其他成員的注意力。」雷納德說。