NBA／「一暝大一吋」！溫班亞瑪又長高了！馬刺媒體日測量突破7呎4吋

馬刺少主溫班亞瑪（Victor Wembanyama）又長高了！根據媒體《L'Equipe》報導，在2025-26年開季媒體日上，這位年僅21歲的法國天才長人正式測量身高達到7呎4吋（約223.5公分），比之前多了1吋。

上個賽季初，溫班亞瑪的官方身高為7呎3吋（約221公分），顯現他在進入NBA之後身體依然在持續發育。

馬刺總教練強森（Mitch Johnson）也確認，溫班亞瑪已經通過球隊醫療團隊與NBA的全面檢測，今年2月所面臨的右肩靜脈血栓問題已經完全恢復。

「我花了很多時間和心力在鍛鍊身體上，但一個夏天所能進步的幅度有限。我只能在某個程度上有所提升，而我認為這個休賽季已經達到極限了。現在我需要回到球場打球。」溫班亞瑪展現他渴望幫助球隊的企圖心。

溫班亞瑪上季共出戰46場比賽，場均繳出24.3分、11.0籃板與3.8阻攻，投籃命中率47.6%，三分球命中率35.2%，展現驚人天賦與全面能力。

在《ESPN》公佈的百大球星之中，將溫班亞瑪列在全聯盟第5，甚至壓過兩大巨星柯瑞（Stephen Curry）和詹姆斯（LeBron James）。

溫班亞瑪期盼健康回歸。 路透社