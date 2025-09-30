快訊

花蓮光復洪災罹難者頭七法會 縣長主祭家屬大罵：未獲通知

全真瑜珈宣布破產「10/1全面歇業」 會員崩潰洗版：怎麼退費

北捷優先席又爆糾紛！阿嬤逼讓座遭拒 揮包攻擊反被年輕人一腳踹飛

NBA／「一暝大一吋」！溫班亞瑪又長高了！馬刺媒體日測量突破7呎4吋

聯合新聞網／ 綜合外電報導
溫班亞瑪又長高了！目前身高測量達到7呎4吋（約223.5公分），比之前多了1吋。 路透社
溫班亞瑪又長高了！目前身高測量達到7呎4吋（約223.5公分），比之前多了1吋。 路透社

馬刺少主溫班亞瑪（Victor Wembanyama）又長高了！根據媒體《L'Equipe》報導，在2025-26年開季媒體日上，這位年僅21歲的法國天才長人正式測量身高達到7呎4吋（約223.5公分），比之前多了1吋。

上個賽季初，溫班亞瑪的官方身高為7呎3吋（約221公分），顯現他在進入NBA之後身體依然在持續發育。

馬刺總教練強森（Mitch Johnson）也確認，溫班亞瑪已經通過球隊醫療團隊與NBA的全面檢測，今年2月所面臨的右肩靜脈血栓問題已經完全恢復。

「我花了很多時間和心力在鍛鍊身體上，但一個夏天所能進步的幅度有限。我只能在某個程度上有所提升，而我認為這個休賽季已經達到極限了。現在我需要回到球場打球。」溫班亞瑪展現他渴望幫助球隊的企圖心。

溫班亞瑪上季共出戰46場比賽，場均繳出24.3分、11.0籃板與3.8阻攻，投籃命中率47.6%，三分球命中率35.2%，展現驚人天賦與全面能力。

在《ESPN》公佈的百大球星之中，將溫班亞瑪列在全聯盟第5，甚至壓過兩大巨星柯瑞（Stephen Curry）和詹姆斯（LeBron James）。

溫班亞瑪期盼健康回歸。 路透社
溫班亞瑪期盼健康回歸。 路透社

相關新聞

NBA／「一暝大一吋」！溫班亞瑪又長高了！馬刺媒體日測量突破7呎4吋

馬刺少主溫班亞瑪（Victor Wembanyama）又長高了！根據媒體《L'Equipe》報導，在2025-26年開季媒體日上，這位年僅21歲的法國天才長人正式測量身高達到7呎4吋（約223.5公分

NBA／公開回應2800萬美元「密約」爭議 雷納德：調查會還我清白

洛杉磯快艇球星雷納德（Kawhi Leonard）在媒體日首度公開回應與已破產的公司 Aspiration之間的「密約」爭議，否認外界指控他從未履行代言合約的說法，也強調自己與球隊並無任何不法行為。

NBA／今夏重點不在投射 柯瑞訓練師曝：他速度和爆發力史上最快

隨著新賽季開打即將進入倒數階段，各隊球星也正緊鑼密鼓地備戰，而即將步入生涯第17個賽季的勇士隊球星柯瑞（Stephen Curry）同樣也在積極訓練。根據柯瑞的訓練師佩恩（Brandon Payne）

NBA／跟腱撕裂報銷太崩潰 綠衫軍一哥嘆：不得不接受現實

塞爾蒂克球星泰托姆（Jayson Tatum）因跟腱傷勢影響，目前仍在積極復健中，而他也在近期接受當地媒體採訪時，表達該重大傷病對他產生的影響與感受。 泰托姆是在今年與尼克進行的東區季後賽第二輪

NBA／庫明加續約勇士談判仍無解 本周媒體日、訓練營皆缺席

勇士隊與大前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）的糾葛仍未完結。據稱，上周末庫明加並未跟隨球隊來到舊金山，這意味著他將缺席本周即將到來的媒體日與隊內訓練。 金州勇士隊總經理小鄧利維（Mi

NBA／少主哈利伯頓受傷搬救兵！溜馬急簽33歲老控衛支援

溜馬當家控衛哈利伯頓（Tyrese Haliburton）因阿基里斯腱斷裂，新賽季預計無法上場。球團也於今夏積極網羅後場好手填補缺口，日前簽下的後衛莫里斯（Monte Morris），卻因小腿傷勢遭球

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。