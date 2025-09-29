NBA／今夏重點不在投射 柯瑞訓練師曝：他速度和爆發力史上最快

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
聯盟巨星詹姆斯（左）與柯瑞（右）。 美聯社
隨著新賽季開打即將進入倒數階段，各隊球星也正緊鑼密鼓地備戰，而即將步入生涯第17個賽季的勇士隊球星柯瑞（Stephen Curry）同樣也在積極訓練。根據柯瑞的訓練師佩恩（Brandon Payne）所透露，柯瑞現在的爆發力比以往更強。

佩恩在近期在接受《RG》採訪時表示，柯瑞目前的第一步速度和爆發力為有史以來最快。他補充：「隨著球員年齡的增長，他們唯一能做的就是繼續練習如何快速處理比賽中發生的各種情況和信息，並做出更快的決策，以彌補因步伐減慢而造成的差距，但這一點在他身上卻不曾看見。」

他接著解釋，雖然柯瑞已經37歲，但他的身體素質仍處於巔峰。「他的處理速度和決策速度都更快，在這個休賽期我們真的付出了許多努力，在比賽的解讀和反應上。」佩恩說道。

柯瑞過去以其精準的三分投射著稱，而他跟聯盟其他神射手最大的不同在於，柯瑞是「自走砲」類型的射手，意味著他不僅善於定點投射，更能利用各種運球技巧找尋空檔出手，讓對手防不勝防。而柯瑞今夏所加強的重點項目，就是在他的爆發力與突破速度上，這可以讓他在接下來的比賽中，用更快的速度擺脫防守者的糾纏，讓他投籃出手時較不容易受到干擾。

下賽季將年滿38歲的柯瑞，仍然是聯盟頂級後衛，也是勇士隊的「隊魂」。上賽季他場均有24.5分，三分球命中率高達39.7%，生涯第6次單季三分球命中數超過300顆，同時還有4.4個籃板和6.0次助攻的表現。

