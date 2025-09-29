中職／你好我拍一點…范國宸誤拿權喜原手機自拍嚇死 「再也不敢了」

富邦悍將隊范國宸昨天因為玩手機玩上熱門話題，今天還原事件經過，全因一連串巧合讓他誤以為是自家情蒐人員手機，權喜原貼上網後第一時間還納悶自家情蒐怎麼那麼多人追蹤，發現誤會一場後讓他嚇死，直呼再也不敢了。

這則花絮經由權喜原的社群網站公開，貼出兩張范國宸掌鏡的自拍照，權喜原留言寫著：「剛剛在球場短暫弄丟手機，結果找到後相簿裡多了一張這樣的照片… 你好啊。」范國宸留言回覆：「萬分抱歉，造成困擾，我們以為是球隊情蒐人員的手機。」

范國宸還原昨天狀況，來到客隊休息室後，就看到一支手機放在板凳上，先是問管理是誰的，由於看到貓咪桌布和韓文，而隊上正好有一位會韓文、喜歡貓的情蒐人員，因此他們都認為就是自家人的。

直到權喜原貼出照片，范國宸一時之間還沒理解，「她怎麼po上去，而且怎麼那麼多人按讚？為什麼她的粉絲那麼多？」定眼一瞧才知道出事了，「真的不知道該怎麼辦，想找個洞鑽，找遍天母找不到，好險她沒有生氣。」他澄清絕對不是set好，事先也不知道權喜原是誰，「我哪敢啊！怎麼敢set這個。」