NBA／少主哈利伯頓受傷搬救兵！溜馬急簽33歲老控衛支援

溜馬當家控衛哈利伯頓（Tyrese Haliburton）因阿基里斯腱斷裂，新賽季預計無法上場。球團也於今夏積極網羅後場好手填補缺口，日前簽下的後衛莫里斯（Monte Morris），卻因小腿傷勢遭球隊解雇。因此，球團在近期宣布簽下後衛懷特（Delon Wright）提升後場深度。

由於主控哈利伯頓新賽季高機率無法出戰，溜馬隊急需在賽季開打前網羅合格的控球後衛加盟。而根據溜馬總經理布坎南（Chad Buchanan）透露，先前球隊在與莫里斯簽訂非保障合約後不久，就解雇了他，因為他小腿受傷。球團也於近期持續在市場上尋找可能的控球人選。

稍早溜馬隊已正式官宣與懷特簽訂了一份訓練營合約，新賽季將與奈哈德（Andrew Nembhard）、麥克康奈爾（T.J. McConnell）等人共同擔綱起球隊組織與串聯的工作。

這名33歲的老將擁有10年的聯盟資歷，生涯輾轉多支球隊，曾效力過暴龍隊、灰熊、獨行俠、活塞、國王、老鷹、巫師、熱火、公鹿和尼克。值得注意的是，懷特在2024年效力公鹿隊期間，曾跟隨球隊拿下NBA CUP冠軍，並扮演重要角色。

在懷特生涯548場例行賽中，他場均得到6.7分、3.0個籃板和3.0次助攻。