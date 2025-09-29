NBA／跟腱撕裂報銷太崩潰 綠衫軍一哥嘆：不得不接受現實

塞爾蒂克球星泰托姆（Jayson Tatum）因跟腱傷勢影響，目前仍在積極復健中，而他也在近期接受當地媒體採訪時，表達該重大傷病對他產生的影響與感受。

泰托姆是在今年與尼克進行的東區季後賽第二輪G4時受傷，他在無碰撞下倒地後表情痛苦，甚至無法獨自起身離場。賽後經檢查確定是阿基里斯腱斷裂，新賽季高機率無法出戰。

泰托姆在季後賽中遭遇跟腱撕裂。 路透社

在接受《波士頓環球報》採訪時，泰托姆分享他當下受傷時的感受，「一開始我很傷心，甚至崩潰了。」他接著補充：「我被打敗了，我覺得這不公平。因為我覺得自己做的每件事都是對的，我按照球隊要求完成所有任務，付出了110%的努力。」

Jayson Tatum just tore his Achilles



Things could not get worse for Celtics fans rnpic.twitter.com/liny262trw — Degen Hours (@degenhours_) 2025年5月13日

「現在才是最艱難的時刻，因為週一是媒體日，週二是球隊訓練，而賽季開始後我無法參加訓練和比賽，這已經成為現實，我不得不承受這樣的現實，這真是令人沮喪。」泰托姆補充道。

儘管遭遇挫折，但逐漸從傷勢中振作的泰托姆也樂觀表示，這次的受傷將激勵他開啟職業生涯的下一個階段。當被問到這段經歷是否會激勵他繼續前進時，他肯定地說：「一定會的，一定會的！」

上賽季作為陣中主力的他，場均能夠交出26.8分、8.7個籃板和6.0次助攻的超優異成績單。其中，投籃命中率為45.2%，三分球命中率為34.3%。

A Jayson Tatum update 👀



(via @celtics) pic.twitter.com/wS7ufHIq8Q — NBA (@NBA) 2025年9月28日