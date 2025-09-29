NBA／奪冠老臣告別綠衫軍內幕曝光 隊內球星傷病是主因

「綠衫軍」塞爾蒂克隊今夏陣容大改組，多位奪冠主力相繼離開，老將霍福特（Al Horford）也於近日離隊加盟勇士，跟根據外媒報導指出，霍福特離隊的主因與主力球星泰托姆（Jayson Tatum）的傷勢有關。

《ESPN》記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，現年39歲的霍福特已同意與金州勇士隊簽訂多年合約，該決定標誌著霍福特職業生涯的重大轉變，因為他離開了塞爾蒂克隊，這支他視為「第二個家」的地方。

如今，他離開的原因也得到揭露，《波士頓環球報》的希默爾斯巴赫（Adam Himmelsbach）寫道，霍福特離隊的主因是受到塞爾蒂克隊中「一哥」泰托姆傷勢影響。泰托姆在今年季後賽第二輪對陣尼克時的比賽中遭遇阿基里斯腱斷裂，下賽季報銷。

此外，塞爾蒂克隊在休賽季期間也經歷了陣容的重大調整，像是「假日哥」哈勒戴（Jrue Holiday）、「波神」波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）、柯內特（Luke Kornet）等核心球員相繼被交易或離隊，使球隊的前場陣容也因此陷入動盪。

在過去9個賽季中，霍福特為綠衫軍效力了長達7個賽季，並在2023-2024賽季幫助球隊勇奪隊史第18座冠軍金盃。上賽季，在他出賽的60場比賽中，場均能夠繳出9.0分、6.2個籃板和2.1次助攻，投籃命中率為42.3%，三分球命中率為36.3%。