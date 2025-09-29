NBA／「紅貓熊」復原中！開始訓練目標新賽季回歸演出

7月表演發生摔落意外的「紅貓熊」牛蓉（Rong Niu），手腕傷勢復原中，她的經紀公司表示，2025到26年賽季「紅貓熊」就能回歸，目前也已經重啟訓練，儘管沒有具體的復出時間，不過「正在康復中」。

牛蓉是一位華裔特技表演者，在NBA、WNBA和大學籃球等大型體育賽事中場常可看見她身影，但有超過20年表演經驗的她，7月WNBA的季中總裁盃（Commissioner's Cup）表演時卻從7呎（約2.1公尺）高的特製單輪車上跌落，這次意外造成她手腕受傷，必須進行手術，也因此缺席剩餘的WNBA賽程。

Red Panda, the legendary halftime performer whose real name is Rong Niu, fell off her tall unicycle during the WNBA Commissioner's Cup final at Target Center. She was seen clutching her left wrist and got wheeled off for medical attention. She was later taken to a hospital. Let's… pic.twitter.com/BrNhUkbTWG — SpursRΞPORTΞR (@SpursReporter) 2025年7月2日

經過超過2個月休息，「紅貓熊」經紀公司帶來好消息，團隊表示牛蓉預計新賽季就能回到場上，團隊並表示發出消息是想感謝這段期間對牛蓉的關心和祝福，「這是個非常嚴重傷勢，她接受了手術。她很感謝大家真摯的關注，非常不可思議也很感人，她真的很感謝這些支持。她復原狀況良好，已經開始練習，期待這個賽季再度演出。」

「紅貓熊」的中場演出十分受歡迎，不少球迷會在中場時間放棄去上廁所或販賣部，就為了一睹牛蓉在單輪車上接碗的絕技。