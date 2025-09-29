快訊

NBA／「紅貓熊」復原中！開始訓練目標新賽季回歸演出

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
「紅熊貓」牛蓉在7月表演時發生意外受傷。 美聯社
「紅熊貓」牛蓉在7月表演時發生意外受傷。 美聯社

7月表演發生摔落意外的「紅貓熊」牛蓉（Rong Niu），手腕傷勢復原中，她的經紀公司表示，2025到26年賽季「紅貓熊」就能回歸，目前也已經重啟訓練，儘管沒有具體的復出時間，不過「正在康復中」。

牛蓉是一位華裔特技表演者，在NBA、WNBA和大學籃球等大型體育賽事中場常可看見她身影，但有超過20年表演經驗的她，7月WNBA的季中總裁盃（Commissioner's Cup）表演時卻從7呎（約2.1公尺）高的特製單輪車上跌落，這次意外造成她手腕受傷，必須進行手術，也因此缺席剩餘的WNBA賽程。

經過超過2個月休息，「紅貓熊」經紀公司帶來好消息，團隊表示牛蓉預計新賽季就能回到場上，團隊並表示發出消息是想感謝這段期間對牛蓉的關心和祝福，「這是個非常嚴重傷勢，她接受了手術。她很感謝大家真摯的關注，非常不可思議也很感人，她真的很感謝這些支持。她復原狀況良好，已經開始練習，期待這個賽季再度演出。」

「紅貓熊」的中場演出十分受歡迎，不少球迷會在中場時間放棄去上廁所或販賣部，就為了一睹牛蓉在單輪車上接碗的絕技。

「紅熊貓」牛蓉的表演廣受好評。 美聯社
「紅熊貓」牛蓉的表演廣受好評。 美聯社

