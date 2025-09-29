NBA／庫明加續約勇士談判仍無解 本周媒體日、訓練營皆缺席

勇士隊與大前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）的糾葛仍未完結。據稱，上周末庫明加並未跟隨球隊來到舊金山，這意味著他將缺席本周即將到來的媒體日與隊內訓練。

金州勇士隊總經理小鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）近期已與庫明加經紀人透納（Aaron Turner）取得聯繫，但在下週球隊開啟首次訓練前，雙方尚未就庫明加的續約或回歸達成任何協議。

據《ESPN》報導，消息人士指出，勇士隊提供3份報價。其中最豐厚的兩份為2年4500萬美元和3年7520萬美元，包含最後一個賽季的球隊選項。剩下一份沒有球隊選項的報價是3年5400萬美元。

Here are the three offers the Warriors have on the table to Jonathan Kuminga:



• 2 years, $45 million – includes a team option on the final season



• 3 years, $75.2 million – includes a team option on the final season



• 3 years, $54 million – no team option



2025年9月29日

但顯然庫明加依舊不滿意這些報價，除非薪資上漲，否則他拒絕接受包含球隊選項的合約。據傳，他已經向勇士明確表示，他會將包含球員選項的合約視為善意的釋出。

但根據球隊消息人士表示，勇士球團仍然堅決不願在合約中提供球員選項，這使得庫明加不得不選擇他們提出的交易方案，或是在美國時間周三晚上前接受合格報價。不過，勇士與其他球隊的談判也同樣陷入泥沼，目前他們與太陽隊和國王隊的先簽後換談判尚未取得任何進展。

受到庫明加交易風波的影響，勇士隊今夏被迫暫停大部分球員的招募計畫。不過，據霍福特（Al Horford）的經紀人格魯森（Jason Glushon）告訴《ESPN》，霍福特已承諾和勇士簽下複數年合約。同時，球團還與老將梅爾頓（De'Anthony Melton）、小裴頓（Gary Payton II）等人達成協議。