NBA／補強禁區長人霍福特還不夠 小佩頓、梅爾頓重返勇士懷抱

休賽季沉寂一大半時間的勇士隊，在新賽季即將開打前管理層終於開始有所動作。除網羅前塞爾提克長人霍福特（Al Horford）外，梅爾頓（De'Anthony Melton）、小裴頓（Gary Payton II）以及今年選秀會新秀理查德（Will Richard）也一同簽約勇士，進一步提升球隊的後場深度。

據消息人士向《ESPN》透露，自由球員小裴頓和梅爾頓在稍早與老將霍福特一同承諾加盟金州勇士隊。不過他也指出，勇士球團得等到與庫明加（Jonathan Kuminga）的續約處理完畢，才會一併宣布相關的合約細節。

老將霍福特。 截自X

除此之外，Excel Sports Management的經紀人穆查 (Jared Mucha) 和蒙克 (Marcus Monk) 還向《ESPN》透露，勇士隊將與今年選秀會的第二輪新秀後理查德 (Will Richard) 簽約，達成了一份為期4年、其中兩個賽季完全受保障的合同。

小裴頓和梅爾頓上賽季都待在勇士隊。其中，現年32歲的小裴頓為勇士出戰了62場例行賽，為近3年來最高，場均有6.5分、3.0籃板與1.3助攻。新賽季也將持續用他優異的外圍防守和勁爆體能幫助球隊。

梅爾頓卻未與球隊征戰到最後，他在賽季初遭遇膝蓋前十字韌帶傷勢，只打了6場比賽就高掛免戰牌。不久之後，他被交易到籃網隊，在那裡進行了手術康復治療。6場比賽中，他場均仍有10.3分、3.3籃板與2.8助攻，現年27歲的他，過去以能防守、有外線以及能夠組織等特點著稱，只要他健康，他仍能夠在板凳端為球隊帶來貢獻。