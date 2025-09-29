快訊

日本新冠、台灣流感 林氏璧揭前往日本旅遊別忘了先做「這件事」

美加夜空驚現「神秘火球」！200多人目擊 專家揭曉真實身分：非流星

身分出爐！花蓮光復尋獲第18具遺體 指紋比對是苦尋多日的他

NBA／補強禁區長人霍福特還不夠 小佩頓、梅爾頓重返勇士懷抱

聯合新聞網／ 綜合報導
小裴頓（左）與梅爾頓（右）。 美聯社
小裴頓（左）與梅爾頓（右）。 美聯社

休賽季沉寂一大半時間的勇士隊，在新賽季即將開打前管理層終於開始有所動作。除網羅前塞爾提克長人霍福特（Al Horford）外，梅爾頓（De'Anthony Melton）、小裴頓（Gary Payton II）以及今年選秀會新秀理查德（Will Richard）也一同簽約勇士，進一步提升球隊的後場深度。

據消息人士向《ESPN》透露，自由球員小裴頓和梅爾頓在稍早與老將霍福特一同承諾加盟金州勇士隊。不過他也指出，勇士球團得等到與庫明加（Jonathan Kuminga）的續約處理完畢，才會一併宣布相關的合約細節。

老將霍福特。 截自X
老將霍福特。 截自X

除此之外，Excel Sports Management的經紀人穆查 (Jared Mucha) 和蒙克 (Marcus Monk) 還向《ESPN》透露，勇士隊將與今年選秀會的第二輪新秀後理查德 (Will Richard) 簽約，達成了一份為期4年、其中兩個賽季完全受保障的合同。

小裴頓和梅爾頓上賽季都待在勇士隊。其中，現年32歲的小裴頓為勇士出戰了62場例行賽，為近3年來最高，場均有6.5分、3.0籃板與1.3助攻。新賽季也將持續用他優異的外圍防守和勁爆體能幫助球隊。

梅爾頓卻未與球隊征戰到最後，他在賽季初遭遇膝蓋前十字韌帶傷勢，只打了6場比賽就高掛免戰牌。不久之後，他被交易到籃網隊，在那裡進行了手術康復治療。6場比賽中，他場均仍有10.3分、3.3籃板與2.8助攻，現年27歲的他，過去以能防守、有外線以及能夠組織等特點著稱，只要他健康，他仍能夠在板凳端為球隊帶來貢獻。

Al Horford 勇士 小裴頓

相關新聞

NBA／39歲老中鋒霍福特不退休 複數年合約加盟勇士

39歲的內線老將霍福特（Al Horford）將在舊金山開啟第19個NBA賽季，他的經紀人格魯森（Jason Glush...

中職／你好我拍一點…范國宸誤拿權喜原手機自拍嚇死 「再也不敢了」

富邦悍將隊范國宸昨天因為玩手機玩上熱門話題，今天還原事件經過，全因一連串巧合讓他誤以為是自家情蒐人員手機，權喜原貼上網後...

NBA／庫明加續約勇士談判仍無解 本周媒體日、訓練營皆缺席

勇士隊與大前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）的糾葛仍未完結。據稱，上周末庫明加並未跟隨球隊來到舊金山，這意味著他將缺席本周即將到來的媒體日與隊內訓練。 金州勇士隊總經理小鄧利維（Mi

NBA／少主哈利伯頓受傷搬救兵！溜馬急簽33歲老控衛支援

溜馬當家控衛哈利伯頓（Tyrese Haliburton）因阿基里斯腱斷裂，新賽季預計無法上場。球團也於今夏積極網羅後場好手填補缺口，日前簽下的後衛莫里斯（Monte Morris），卻因小腿傷勢遭球

NBA／奪冠老臣告別綠衫軍內幕曝光 隊內球星傷病是主因

「綠衫軍」塞爾蒂克隊今夏陣容大改組，多位奪冠主力相繼離開，老將霍福特（Al Horford）也於近日離隊加盟勇士，跟根據外媒報導指出，霍福特離隊的主因與主力球星泰托姆（Jayson Tatum）的傷勢

NBA／補強禁區長人霍福特還不夠 小佩頓、梅爾頓重返勇士懷抱

休賽季沉寂一大半時間的勇士隊，在新賽季即將開打前管理層終於開始有所動作。除網羅前塞爾提克長人霍福特（Al Horford）外，梅爾頓（De'Anthony Melton）、小裴頓（Gary Payto

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。