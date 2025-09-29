快訊

NBA／39歲老中鋒霍福特不退休 複數年合約加盟勇士

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
39歲霍福特承諾和勇士簽下複數年合約。圖取自霍福特IG
39歲霍福特承諾和勇士簽下複數年合約。圖取自霍福特IG

39歲的內線老將霍福特（Al Horford）將在舊金山開啟第19個NBA賽季，他的經紀人格魯森（Jason Glushon）透露，霍福特已經承諾和勇士簽下複數年合約。

2007年選秀會以「探花」身份被老鷹隊挑中的霍福特，生涯前9個賽季都披老鷹戰袍，16年轉戰塞爾蒂克後，接續9個賽季有7個賽季為「綠衫軍」效力，包括2023到24的冠軍球季。

上季塞爾蒂克連霸失利，霍福特仍有場均9.0分、6.2籃板和2.1助攻表現，且在60場出賽中擔任42場先發。霍福特一直是勇士鎖定的頭號內線補強人選，7月就有消息，他在考慮加入勇士或直接退休，他也是少數一直在等待庫明加（Jonathan Kuminga）決定的自由球員，不過美國時間周日他已決定加入勇士。

霍福特過去三個賽季都有三位數的三分球命中數，命中率達4成1，進攻上和擅長外線攻勢的勇士看似十分契合；防守端上，勇士相信霍福特的身材、拉開空間和傳導的能力，以及防守意識都能提升內線戰力。

根據數據顯示，霍福特上季的有效命中率4成6，在聯盟排名第7，防守單打字數也排到第6位，顯示仍是聯盟中防守側翼球員中能力前段班的大個子球員。

NBA／解放進攻潛力！尼克新主帥布朗力促唐斯轉型「不再固定打5號」

紐約尼克上一次奪冠得回溯至自1973年，今年賽季在新任總教練布朗（Mike Brown）的帶領下，外界也相當看好他們有望挑戰總冠軍金盃。美媒報導，為了讓球隊「天賦不完美卻潛力十足」的陣容發揮最大效益，布朗計畫調整球隊兩大球星的角色定位，讓球隊進攻更具多樣性。

NBA／打遍天下無敵手！ 「俠客」最害怕球員竟是「他」

曾在NBA叱吒風雲、以禁區統治力聞名的「俠客」歐尼爾（Shaquille O’Neal），日前在受訪時透露，自己生涯中竟然最害怕的球員並非高大強壯的中鋒，而是NBA史上最矮小的後衛、身高僅160公分的波格斯（Muggsy Bogues）。

NBA／尼克時期如「黑暗時刻」！ 藍道坦言轉戰灰狼戒大麻 重拾快樂人生

曾是紐約尼克核心的藍道（Julius Randle）近日接受《紐約時報》專訪，談到自己在尼克的最後階段陷入生涯最艱難的時刻，甚至形容那段經歷為「職業生涯的黑暗時刻」。 「你知道紐約是什麼樣的地方

NBA／「場上最出色的球員」！ 湖人主帥盛讚里夫斯將迎來大爆發

湖人主帥瑞迪克（JJ Redick）近日對後衛里夫斯（Austin Reaves）給予高度評價，認為他經過休賽期的刻苦訓練後，有望在新賽季迎來爆發，成為球隊僅次於詹姆斯（LeBron James）和唐

NBA／湖人主帥瑞迪克自曝靠ChatGPT進修！籃球之外尋求成長

邁入執掌洛杉磯湖人隊的第二個賽季，瑞迪克（JJ Redick）除了帶著新合約與更高期待，他也在今年夏天找到一種意想不到的進修方式──和ChatGPT對話。

