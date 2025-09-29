NBA／39歲老中鋒霍福特不退休 複數年合約加盟勇士

39歲的內線老將霍福特（Al Horford）將在舊金山開啟第19個NBA賽季，他的經紀人格魯森（Jason Glushon）透露，霍福特已經承諾和勇士簽下複數年合約。

2007年選秀會以「探花」身份被老鷹隊挑中的霍福特，生涯前9個賽季都披老鷹戰袍，16年轉戰塞爾蒂克後，接續9個賽季有7個賽季為「綠衫軍」效力，包括2023到24的冠軍球季。

上季塞爾蒂克連霸失利，霍福特仍有場均9.0分、6.2籃板和2.1助攻表現，且在60場出賽中擔任42場先發。霍福特一直是勇士鎖定的頭號內線補強人選，7月就有消息，他在考慮加入勇士或直接退休，他也是少數一直在等待庫明加（Jonathan Kuminga）決定的自由球員，不過美國時間周日他已決定加入勇士。

霍福特過去三個賽季都有三位數的三分球命中數，命中率達4成1，進攻上和擅長外線攻勢的勇士看似十分契合；防守端上，勇士相信霍福特的身材、拉開空間和傳導的能力，以及防守意識都能提升內線戰力。

根據數據顯示，霍福特上季的有效命中率4成6，在聯盟排名第7，防守單打字數也排到第6位，顯示仍是聯盟中防守側翼球員中能力前段班的大個子球員。