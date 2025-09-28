NBA／解放進攻潛力！尼克新主帥布朗力促唐斯轉型「不再固定打5號」

紐約尼克上一次奪冠得回溯至自1973年，今年賽季在新任總教練布朗（Mike Brown）的帶領下，外界依然看好他們有機會挑戰總冠軍金盃。美媒報導，為了讓球隊「天賦不完美卻潛力十足」的陣容發揮最大效益，布朗計畫調整球隊兩大球星的角色定位，讓球隊進攻更具多樣性。

美媒指出，布朗接手後的首要任務，是解放唐斯（Karl-Anthony Towns）的進攻潛力，上個賽季大蘋果軍團前主帥錫柏杜（Tom Thibodeau）多半把唐斯固定在中鋒位置，但布朗表示，未來會在4號與5號之間靈活運用他，甚至安排他出現在弱邊角落、底角或側翼，以拉開空間並增加三分火力，「最大的重點就是要讓KAT多移動，我們不想一直把他放在搶籃板或拖車，他有能力在不同區域製造威脅。」布朗強調。

尼克隊新主帥布朗。 美聯社

當唐斯站在5號位時，他還會被賦予「進攻樞紐」的角色，類似布朗在執教沙加緬度國王時使用沙波尼斯（Domantas Sabonis）的方式。雖然唐斯的傳球能力不及沙波尼斯，但他兼具外線投射與禁區破壞力，一旦在高位持球，既能傳導給切入球員，也能單打製造犯規。

這樣的調整，也意味著布朗森（Jalen Brunson）將會有更多時間扮演「無球跑動」角色，透過掩護尋找投籃空檔，類似金洲勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry）的進攻模式。上季尼克在得分和進攻效率均排名前十，但進攻節奏偏慢是明顯缺陷。布朗上任後，預計會引入較快速的球風，利用布里吉斯（Mikal Bridges）、阿努諾比（OG Anunoby）與哈特（Josh Hart）的快攻能力，搭配布朗森與後場群推進，打出更具活力的節奏。