快訊

陳珮琪質疑「喝北所水約半年就會跑出石頭」 北所駁斥：均符規範

促進健康還有助抗癌 研究曝高強度間歇運動減緩癌細胞生長

男星赴花蓮救災…現場驚傳「水又來了」 志工緊急撤離畫面曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

歐錦賽／先回歐洲下一步前進美國？ 18歲芬蘭天才加盟塞爾維亞勁旅

聯合新聞網／ 綜合報導
芬蘭隊年僅18歲的天才前鋒穆里寧。 法新社
芬蘭隊年僅18歲的天才前鋒穆里寧。 法新社

芬蘭隊年僅18歲的天才前鋒穆里寧（Miikka Muurinen），在本屆歐錦賽打出讓人眼前一亮的表現，身價也跟著水漲船高，在稍早也傳出他獲得歐洲球隊的青睞，新賽季將落腳塞爾維亞勁旅貝爾格萊德遊擊隊。

本屆歐錦賽芬蘭隊可謂驚奇不斷，在16強賽中扳倒奪冠熱門之一的塞爾維亞，最終順利殺入4強賽，除了當家球星馬卡南（Lauri Markkanen）的好表現外，陣中另一名18歲新星穆里寧的表現同樣功不可沒。

他在本屆賽會雖場均僅有11分鐘左右的上場時間，繳出6.6分、1.9籃板的數據，但他在球場上展現出的可怕體能與爆發力，仍讓他被視為是具備挑戰NBA資格的潛力股。

如今他將加盟的貝爾格萊德遊擊隊是歐洲最有歷史的籃球俱樂部之一，長期以來一直是青少年籃球人才的中心。多年來，他們不僅培養許多歐洲籃球界的優秀球員，還向NBA輸送了許多運動員，其中一位是武克切維奇（Tristan Vukcevic），他在2023年NBA選秀中被華盛頓巫師隊以第42順位選中。他已經打了45場NBA比賽。

如今他們新簽下的前鋒穆里寧，被認為是陣中下一個將前往美國打球的球員，或許在未來的2、3年後，將有機會看到這位天才球員站上NBA賽場。

芬蘭 歐錦賽 Lauri Markkanen

相關新聞

NBA／湖人主帥瑞迪克自曝靠ChatGPT進修！籃球之外尋求成長

邁入執掌洛杉磯湖人隊的第二個賽季，瑞迪克（JJ Redick）除了帶著新合約與更高期待，他也在今年夏天找到一種意想不到的進修方式──和ChatGPT對話。

NBA／解放進攻潛力！尼克新主帥布朗力促唐斯轉型「不再固定打5號」

紐約尼克上一次奪冠得回溯至自1973年，今年賽季在新任總教練布朗（Mike Brown）的帶領下，外界也相當看好他們有望挑戰總冠軍金盃。美媒報導，為了讓球隊「天賦不完美卻潛力十足」的陣容發揮最大效益，布朗計畫調整球隊兩大球星的角色定位，讓球隊進攻更具多樣性。

NBA／坦承上季陷生涯「最低潮」 喬治信心喊話：下季重返巔峰

76人明星前鋒喬治（Paul George）上賽季打出生涯最低迷的表現，且數次遭逢大小傷勢困擾，連帶影響球隊的表現。目前膝傷未癒的他在受訪時表示，待傷勢恢復，下賽季的他將捲土重來。 近日他在球隊

歐錦賽／先回歐洲下一步前進美國？ 18歲芬蘭天才加盟塞爾維亞勁旅

芬蘭隊年僅18歲的天才前鋒穆里寧（Miikka Muurinen），在本屆歐錦賽打出讓人眼前一亮的表現，身價也跟著水漲船高，在稍早也傳出他獲得歐洲球隊的青睞，新賽季將落腳塞爾維亞勁旅貝爾格萊德遊擊隊。

NBA／澳洲聯賽史上最大齡菜鳥！3冠麥基首秀狂砍32分13籃板

現年37歲、手握三枚NBA冠軍戒的麥基（JaVale McGee）稍早迎來他在澳洲聯賽NBL的首場賽事，代表伊拉瓦拉老鷹隊出戰的他，全場展現強大得分火力，還多次上演招牌的「爆扣」美技，身手絲毫沒有退化

NBA／「柯瑞不會是現在的樣子」皮朋談公牛勇士假想對決

芝加哥公牛傳奇球星皮朋（Scottie Pippen）近日在接受《MARCA》訪問時，被問到如果1995-96年賽季的公牛，對上2016-17年賽季的勇士誰能勝出，他直言：「一切取決於規則。」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。