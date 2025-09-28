歐錦賽／先回歐洲下一步前進美國？ 18歲芬蘭天才加盟塞爾維亞勁旅

芬蘭隊年僅18歲的天才前鋒穆里寧（Miikka Muurinen），在本屆歐錦賽打出讓人眼前一亮的表現，身價也跟著水漲船高，在稍早也傳出他獲得歐洲球隊的青睞，新賽季將落腳塞爾維亞勁旅貝爾格萊德遊擊隊。

本屆歐錦賽芬蘭隊可謂驚奇不斷，在16強賽中扳倒奪冠熱門之一的塞爾維亞，最終順利殺入4強賽，除了當家球星馬卡南（Lauri Markkanen）的好表現外，陣中另一名18歲新星穆里寧的表現同樣功不可沒。

他在本屆賽會雖場均僅有11分鐘左右的上場時間，繳出6.6分、1.9籃板的數據，但他在球場上展現出的可怕體能與爆發力，仍讓他被視為是具備挑戰NBA資格的潛力股。

如今他將加盟的貝爾格萊德遊擊隊是歐洲最有歷史的籃球俱樂部之一，長期以來一直是青少年籃球人才的中心。多年來，他們不僅培養許多歐洲籃球界的優秀球員，還向NBA輸送了許多運動員，其中一位是武克切維奇（Tristan Vukcevic），他在2023年NBA選秀中被華盛頓巫師隊以第42順位選中。他已經打了45場NBA比賽。

如今他們新簽下的前鋒穆里寧，被認為是陣中下一個將前往美國打球的球員，或許在未來的2、3年後，將有機會看到這位天才球員站上NBA賽場。