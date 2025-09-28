NBA／打遍天下無敵手！ 「俠客」最害怕球員竟是「他」

曾在NBA叱吒風雲、以禁區統治力聞名的「俠客」歐尼爾（Shaquille O’Neal），日前在受訪時透露，自己生涯中竟然最害怕的球員並非高大強壯的中鋒，而是NBA史上最矮小的後衛、身高僅160公分的波格斯（Muggsy Bogues）。

歐尼爾以無可匹敵的力量和身材著稱，他在籃下背框單打時往往無人能擋，進攻端靠著「一扛、二頂、三灌」的霸道打法行走江湖，無庸置疑是史上最具威脅性的中鋒之一。

不過，近期在接受訪問時，歐尼爾卻坦言：「這個我從來沒說過，但波格斯真的讓我害怕。只要我一下球，他立刻就出現在旁邊。我要對付禁區的莫寧（Alonzo Mourning），還得擔心這個又快又靈活的『小超人』來偷球。」

除了提及波格斯帶給他的壓力，歐尼爾也難得大方稱讚其他中鋒，例如中國傳奇名將姚明。他讚賞道：「姚明真的很敏捷，他能打內線，也能拉到外線。如果不是傷病困擾，他本來可以成為史上前五的中鋒之一。」