NBA／坦承上季陷生涯「最低潮」 喬治信心喊話：下季重返巔峰

76人明星前鋒喬治（Paul George）上賽季打出生涯最低迷的表現，且數次遭逢大小傷勢困擾，連帶影響球隊的表現。目前膝傷未癒的他在受訪時表示，待傷勢恢復，下賽季的他將捲土重來。

近日他在球隊媒體日上表示，由於目前膝傷尚未康復，他將不會跟隨球隊參與訓練營。同時，對於外界不看好他能在新賽季打回明星級身手，他表示完全不認同，並強調只要恢復健康，他仍然是聯盟中的頂尖球星。

喬治強調：「我就是76人簽下的那個喬治。」此外，對於外界的質疑，他駁斥道：「我覺得我還有很多潛力，也還能打出高水平的表現。我仍然是曾經的全明星球員，為了回到那個水平，我必須恢復健康。雖然我不會參加訓練營，但我有發言權。我仍然是球隊的一員，也是年輕球員的榜樣。」

Paul George still believes he is an elite player in the NBA and has a lot left in the tank. 👏 pic.twitter.com/Cc3CfcMepa — theScore (@theScore) 2025年9月27日

現年35歲的喬治曾被認為是聯盟最優秀的、攻防兼備的側翼球員之一，在他效力溜馬隊、雷霆隊和快艇隊期間，是他生涯最輝煌的時光，他在投射、運動表現和全面的防守能力上無人能及，幫助他多次入選全明星陣容。

然而，2024-25年賽季以4年2.12億美元合約加入費城的喬治，整體表現大幅下滑。在41場出賽中，場均僅得到16.2分、5.3籃板、4.3助攻，投籃命中率為43.0%。多次遭逢傷勢困擾的他，難以在場上保持狀態，76人最終以令人尷尬的24勝58負的戰績，排名東區第13位，連季後賽的邊都摸不到。

總結來說，這是一個糟糕的賽季，喬治自己也承認，這對他和76人隊來說，都是「最低潮」。 上賽季中球團一直試圖交易喬治來扭轉頹勢，但皆未能如願。如今他們別無選擇，只能專注於當下和眼前的目標——重返季後賽。