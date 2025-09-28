NBA／湖人主帥瑞迪克自曝靠ChatGPT進修！籃球之外尋求成長

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
湖人隊主帥瑞迪克。 法新社
湖人隊主帥瑞迪克。 法新社

邁入執掌洛杉磯湖人隊的第2個賽季，瑞迪克（JJ Redick）除了帶著新合約與更高期待，他也在今年夏天找到一種意想不到的進修方式──和ChatGPT對話。

這位前NBA射手坦言，雖然自己「不算喜歡學校」，但對場外知識始終懷抱好奇心。瑞迪克自曝，今年休賽季他花上大把時間透過AI聊天機器人探索不同主題，甚至笑稱「以前是維基百科，現在是我和我的朋友Chat。」

「我每天都會問自己：要怎麼做才能在工作上更好？答案每天都不同。夏天對我來說，就是在戰術以外尋找成長的機會。」瑞迪克在接受《ESPN》專訪時說。他強調，自己不僅思考戰術的進化，更專注於「要如何建立並延續一種球隊文化」。

瑞迪克上季首度執教，帶領紫金大軍打出50勝32敗的佳績，排名西區第三，不過季後賽首輪敗給明尼蘇達灰狼。如今，他不只在籃球專業上追求突破，也透過新科技拓展視野，或許未來有機會聽到瑞迪克更多分享與朋友「Chat」對話的內容。

