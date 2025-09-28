NBA／澳洲聯賽史上最大齡菜鳥！3冠麥基首秀狂砍32分13籃板

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
伊拉瓦拉老鷹隊主戰中鋒麥基（右）。 歐新社
伊拉瓦拉老鷹隊主戰中鋒麥基（右）。 歐新社

現年37歲、手握三枚NBA冠軍戒的麥基（JaVale McGee）稍早迎來他在澳洲聯賽NBL的首場賽事，代表伊拉瓦拉老鷹隊出戰的他，全場展現強大得分火力，還多次上演招牌的「爆扣」美技，身手絲毫沒有退化的跡象。

今夏，麥基將與澳洲國家籃球聯賽（NBL）衛冕冠軍伊拉瓦拉老鷹達成1年合約協議，2025-26年賽季將從美國轉至澳洲征戰，這是他生涯首次至海外聯賽打球。

作為麥基在澳洲的首場比賽，在外界高度關注之下，他不負眾望繳出32分、13個籃板和3個火鍋的精采表現，以總計20投15中的超高命中率，向外界證明他的油箱裡還有油。不過儘管他首秀發揮出色，但他所屬的球隊最終卻未能收下「開門紅」，以86：91敗給塔斯馬尼亞傑克跳蟻隊。

值得注意的是，本場比賽除了麥基的得分秀，已逐步邁入四旬老漢的他也創下NBL聯盟史上最年長新秀的紀錄，他以37歲又261天的年齡登上賽場，比之前的紀錄保持者布雷克（Steve Blake）大了整整一歲。

JaVale McGee

