NBA／澳洲聯賽史上最大齡菜鳥！3冠麥基首秀狂砍32分13籃板
現年37歲、手握三枚NBA冠軍戒的麥基（JaVale McGee）稍早迎來他在澳洲聯賽NBL的首場賽事，代表伊拉瓦拉老鷹隊出戰的他，全場展現強大得分火力，還多次上演招牌的「爆扣」美技，身手絲毫沒有退化的跡象。
今夏，麥基將與澳洲國家籃球聯賽（NBL）衛冕冠軍伊拉瓦拉老鷹達成1年合約協議，2025-26年賽季將從美國轉至澳洲征戰，這是他生涯首次至海外聯賽打球。
作為麥基在澳洲的首場比賽，在外界高度關注之下，他不負眾望繳出32分、13個籃板和3個火鍋的精采表現，以總計20投15中的超高命中率，向外界證明他的油箱裡還有油。不過儘管他首秀發揮出色，但他所屬的球隊最終卻未能收下「開門紅」，以86：91敗給塔斯馬尼亞傑克跳蟻隊。
值得注意的是，本場比賽除了麥基的得分秀，已逐步邁入四旬老漢的他也創下NBL聯盟史上最年長新秀的紀錄，他以37歲又261天的年齡登上賽場，比之前的紀錄保持者布雷克（Steve Blake）大了整整一歲。
🔥 《瘋運動IG追起來》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言