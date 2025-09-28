基隆籃球區域性對抗賽基隆商工亞軍 籃球今年起市府重點培訓

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市今年籃球區域性對抗賽來自全台各地共684人、38個隊參加。圖／教育處提供
基隆市今年籃球區域性對抗賽來自全台各地共684人、38個隊參加。圖／教育處提供

基隆市今年籃球區域性對抗賽由國立海大附中主辦，分高中組、國中組、國小組舉辦，來自全台各地共684人、38個隊參加，日前落莫，國立基隆商工拿下亞軍。市府說，籃球自今年度起，設為基層選手訓練站的重點項目。

國立海大附中校長洪進源表示，學校首度承辦籃球區域性對抗賽，有遠自台東、嘉義縣等籃球校隊選手參加，各方好手到基隆挑戰，增加基層籃球的競技實力。

高中組由宜蘭高中拿下冠軍、國立基隆商工拿下亞軍；高一就擔任先發、來自基隆商工的魏姓學生，畢業於銘傳國中籃球體育班，國中三年就拿下三座乙級聯賽冠軍，希望透過籃球比賽不斷精進實力。

另外，拿下國中男子乙組賽事冠軍的武崙國中、國中女子組冠軍的銘傳國中選手都期待未來再奪佳績；國小組由武崙國小、德和國小分別摘下男、女子組的冠軍。

市府教育處長徐嬿立說，籃球自今年度起，設為基隆市基層選手訓練站的重點項目之一，市府在今年基層訓練站培訓計畫及設施設備、學校發展運動團隊及優秀團隊發展補助金，核定補助籃球項目約451萬元，創歷年新高。

徐嬿立表示，市府全力推動在地留才，今年就有4位分別來自銘傳、正濱及建德國中的優秀選手，選擇進入國立基隆商工就讀 ， 繼續投入籃球訓練；市府團隊持續支持籃球運動，提供所有熱愛籃球的優秀選手們更好的資源與環境。

基隆市今年籃球區域性對抗賽來自全台各地共684人、38個隊參加。圖／教育處提供
基隆市今年籃球區域性對抗賽來自全台各地共684人、38個隊參加。圖／教育處提供
基隆市今年籃球區域性對抗賽來自全台各地共684人、38個隊參加。圖／教育處提供
基隆市今年籃球區域性對抗賽來自全台各地共684人、38個隊參加。圖／教育處提供
基隆市今年籃球區域性對抗賽來自全台各地共684人、38個隊參加。圖／教育處提供
基隆市今年籃球區域性對抗賽來自全台各地共684人、38個隊參加。圖／教育處提供

籃球

延伸閱讀

登峰造極籃球賽／圓滿落幕 台藝首度封王上海交大封后

清潔隊員上班時倒下離世…基隆議員控疑過勞死 環保局發聲明澄清

籃球／登峰造極公益賽陳順詳狂飆52分 坦言懷念球場掌聲

基隆仁愛之家改BOT+ROT社福園區 最少630住宿式長照床

相關新聞

登峰造極籃球賽／圓滿落幕 台藝首度封王上海交大封后

2025興富發登峰造極籃球公益賽今日圓滿落幕，臺灣藝大三劍客王威翔、徐堂琪、菲尼克斯等合砍63分，臺藝以86比81力克健行科大，首度在大專組封王，文化大學只以86比74贏了上海交大12分，屈居大專女子

基隆籃球區域性對抗賽基隆商工亞軍 籃球今年起市府重點培訓

基隆市今年籃球區域性對抗賽由國立海大附中主辦，分高中組、國中組、國小組舉辦，來自全台各地共684人、38個隊參加，日前落...

籃球／登峰造極公益賽陳順詳狂飆52分 坦言懷念球場掌聲

退休後很少在籃球公開場合露面的前台銀球星陳順詳，今天在興富發登峰造極籃球公益賽打滿40分鐘、狂砍52分，帶領傳奇球星組成...

登峰造極籃球賽／潘偉傑飆30分 率健行退王者政大

UBA勁旅健行科大今天在潘偉傑攻下30分領軍下，以100比91擊敗強權政治大學，挺進登峰造極青年籃球賽大專男子組的冠軍戰...

登峰造極籃球賽／明將進入最高潮 將產生大專男女冠軍以及公益表演賽

2025興富發登峰造極青年籃球賽，明在台北體育館4樓進行最後1天賽事，產生大專男女冠軍，下午5點舉行登峰造極公益籃球賽，由「小諸葛」邱大宗領軍的明星白(傳奇球星)，對上錢薇娟率領的明星藍(藝人)。

PLG／籃板怪物正式加盟 富邦勇士簽下外籍生探花強納森

台北富邦勇士隊在2025年選秀會中，以首輪第三順位選中來自虎尾科技大學的強納森（Jonathan Nchekwube），...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。