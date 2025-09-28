基隆籃球區域性對抗賽基隆商工亞軍 籃球今年起市府重點培訓
基隆市今年籃球區域性對抗賽由國立海大附中主辦，分高中組、國中組、國小組舉辦，來自全台各地共684人、38個隊參加，日前落莫，國立基隆商工拿下亞軍。市府說，籃球自今年度起，設為基層選手訓練站的重點項目。
國立海大附中校長洪進源表示，學校首度承辦籃球區域性對抗賽，有遠自台東、嘉義縣等籃球校隊選手參加，各方好手到基隆挑戰，增加基層籃球的競技實力。
高中組由宜蘭高中拿下冠軍、國立基隆商工拿下亞軍；高一就擔任先發、來自基隆商工的魏姓學生，畢業於銘傳國中籃球體育班，國中三年就拿下三座乙級聯賽冠軍，希望透過籃球比賽不斷精進實力。
另外，拿下國中男子乙組賽事冠軍的武崙國中、國中女子組冠軍的銘傳國中選手都期待未來再奪佳績；國小組由武崙國小、德和國小分別摘下男、女子組的冠軍。
市府教育處長徐嬿立說，籃球自今年度起，設為基隆市基層選手訓練站的重點項目之一，市府在今年基層訓練站培訓計畫及設施設備、學校發展運動團隊及優秀團隊發展補助金，核定補助籃球項目約451萬元，創歷年新高。
徐嬿立表示，市府全力推動在地留才，今年就有4位分別來自銘傳、正濱及建德國中的優秀選手，選擇進入國立基隆商工就讀 ， 繼續投入籃球訓練；市府團隊持續支持籃球運動，提供所有熱愛籃球的優秀選手們更好的資源與環境。
