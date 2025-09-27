NBA／「柯瑞不會是現在的樣子」皮朋談公牛勇士假想對決

芝加哥公牛傳奇球星皮朋（Scottie Pippen）近日在接受《MARCA》訪問時，被問到如果1995-96年賽季的公牛，對上2016-17年賽季的勇士誰能勝出，他直言：「一切取決於規則。」

「如果照今天的規則打，那是另一回事。但若以90年代的規則來比，柯瑞（Stephen Curry）不會是現在的樣子。如果我們在他的年代打球，沒人能阻止你，也沒人會拉住你。我不知道誰會贏。」皮朋說道。

值得一提的是，2016-17年賽季的勇士隊才以73勝9敗的戰績超越1995-96年賽季的公牛，創下NBA例行賽最佳紀錄；不過勇士最終在總冠軍賽3比1慘遭騎士逆轉，無法像公牛一樣寫下完美成就。

公牛王朝二當家皮朋。 美聯社

「我們當時不是為了投三分而建構的球隊，不可能一場投25到50顆三分球。他們可能會靠這種方式贏，因為有史上最佳射手柯瑞和湯普森（Klay Thompson）。但我們講究的是對抗、防守，我們能把對手限制在75到80分。如今這幾乎不可能辦到。

儘管強調1995-96年賽季的公牛仍是「紙上最強球隊」，皮朋也坦言，若真實對決，勇士憑藉三分火力仍可能佔上風。