NBA／尼克時期如「黑暗時刻」！ 藍道坦言轉戰灰狼戒大麻 重拾快樂人生

聯合新聞網／ 綜合報導
灰狼球星藍道談到自己在尼克陷入生涯最艱難的時刻。 美聯社
曾是紐約尼克核心的藍道（Julius Randle）近日接受《紐約時報》專訪，談到自己在尼克的最後階段陷入生涯最艱難的時刻，甚至形容那段經歷為「職業生涯的黑暗時刻」。

「你知道紐約是什麼樣的地方，你在那裡就像被放在放大鏡下。那裡不只是打球或爭取勝利的戰場，你要同時應付無數外在的壓力。在那段時間，我真的到了人生最黑暗的時刻。每天去球館都不快樂。」藍道坦言。

不久後，藍道被交易至明尼蘇達灰狼，與另一位頂尖長人唐斯（Karl-Anthony Towns）互換東家。雖然過程迅速且突然，但藍道坦言離開紐約反而讓他重新找到生活重心，如今的自己比在紐約時還要快樂許多。「到了這裡，一切都比較平靜，我能夠調整心態和生活方式。雖然在尼克的結局艱難，但這筆交易最終讓我得到一個新的開始。」

藍道進一步透露，在搬到明尼蘇達後，自己決定戒掉大麻，並且在治療師亞曼（ Dr Daniel Amen）的播客中分享，「保持頭腦清醒、不被任何東西影響是很重要的，這對我的情緒穩定有很大幫助。」

數據方面，藍道在尼克2023-24年賽季場均拿到24.0分、9.2籃板、5.0助攻，命中率47.2%、三分球命中率31.1%、罰球命中率78.1%，是球隊核心火力來源。不過在轉戰灰狼之後，他的角色稍微有些不同，場均稍微下降到18.7分、7.1籃板、4.7助攻，雖然如此，但投籃命中率48.5%、三分命中率34.4%、罰球命中率80.6%，效率反而全面進步。

如今灰狼擁有當家少主愛德華（Anthony Edwards）擔任球隊門面，藍道不再需要扛起第一得分點壓力，能以老將身分提供價值，在灰狼爭奪西區決賽門票的路上扮演關鍵角色。

