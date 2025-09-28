NBA／「場上最出色的球員」！ 湖人主帥盛讚里夫斯將迎來大爆發

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
湖人主帥瑞迪克對里夫斯給予高度評價，認為他有望在新賽季迎來爆發， 路透社
湖人主帥瑞迪克（JJ Redick）近日對後衛里夫斯（Austin Reaves）給予高度評價，認為他經過休賽期的刻苦訓練後，有望在新賽季迎來爆發，成為球隊僅次於詹姆斯（LeBron James）和唐西奇（Luka Doncic）之外的第三號核心。

「我們教練團幾乎每天都在討論同一件事，他是場上最出色的球員。他現在的身體狀態非常好，力量、爆發力、運動能力都明顯提升，看得出他在這個夏天投入了大量時間鍛鍊自己。」瑞迪克在媒體日受訪時表示。

現年27歲的里夫斯正值生涯巔峰，上賽季平均上場34.9分鐘，繳出 20.2分、4.5籃板、5.8助攻、1.1抄截的表現，投籃命中率達46%，三分命中率37.7%，罰球命中率87.7%，多項數據皆為生涯新高，成為湖人後場不可或缺的攻守連結點。

瑞迪克強調，現年40歲的詹姆斯逐漸邁入生涯尾聲、唐西奇成為防守焦點之際之時，里夫斯將扮演決定湖人成敗的關鍵角色，「他太重要了。湖人的未來不只是盧卡，還包括里夫斯。他的成長會決定球隊的方向。」

雖然在2021年落選進入NBA，但里夫斯已憑藉穩定表現站穩湖人先發，如今更被視為球隊的長期支柱。瑞迪克認為，如果他能把休賽期的訓練成果帶進比賽，湖人有機會從爭冠行列躍升為西區最大熱門。

不過，湖人也面臨續約考驗。里夫斯在2026-27年球季擁有1490萬美元的球員選項，外界預期他將拒絕執行投入自由市場，尋求年薪3000萬美元以上的長約，湖人勢必要在明年夏天決定是否以高薪價碼挽留。

湖人 里夫斯 唐西奇 詹姆斯 JJ Redick

