NBA／對新秀埃奇庫姆留下深刻印象 喬治：他能爭新人王

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
76人探花埃奇庫姆。 法新社

在球隊仍潛在有傷病問題的情況下，76人今年開季狀態依舊成迷，不過對於球隊在今年選秀會上透過探花籤選入貝勒大學後衛埃奇庫姆（VJ Edgecombe），76人明星前鋒喬治（Paul George）就表示，埃奇庫姆已經給他留下深刻印象，並認為他將有機會爭奪年度新人王。

76人在今年選秀會上以首輪第三順位籤選入來自貝勒大學的Big 12聯盟年度新秀埃奇庫姆，他在上賽季代表貝勒大學出賽33場繳出平均15分、5.6籃板、3.2助攻與2.1抄截的亮眼成績，堪稱是今年NBA選秀會最佳後衛。

在麥肯（Jared McCain）傳出拇指傷勢恐缺席開季，兩大球星喬治與安比德（Joel Embiid）歸期也未定的情況下，埃奇庫姆的新秀賽季也被認為將獲得更多的發揮空間，其中球隊老大哥喬治就直言，埃奇庫姆有機會問鼎年度新人王，「他的表現是令人驚嘆的，我認為他將成為真正脫穎而出的新秀，以我觀察比賽所留下的深刻印象，他或許有機會爭奪年度最佳新秀。」

而76人總教練諾斯（Nick Nurse）也在今天預告，新賽季球隊甚至有可能排出4名後衛的出賽陣容，其中埃奇庫姆也有機會往控球後衛或是小前鋒位置發展，「自從選秀獲選以來，他不斷在苦練投籃並取得顯著進步，我認為他本賽季的成功標準將是上場時間，需要統計他具體打了幾分鐘，我們必須協助他在起伏中成長，我也已經可以預見他擔任控球或是客串小前鋒的畫面。」

