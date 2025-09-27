NBA／灰熊克拉克動刀內線告急 傑克森、 周志豪復出進度曝光

曼菲斯灰熊今（27日）更新多位球員的傷病狀況，其中長人克拉克（Brandon Clarke）因休賽期訓練出現膝關節滑膜炎，將接受關節鏡手術治療。球團表示，他將在6周後複查，預計能完全康復，但目前尚無明確的復出時間表。

現年29歲的克拉克，上季最後一個月因後十字韌帶扭傷缺席。雖然該傷勢已在無需開刀的情況下痊癒，但他職業生涯屢遭下肢傷病困擾，包括2022-23年賽季末左腳阿基里斯腱撕裂，導致缺席大半賽季。

克拉克上季出賽64場，並列生涯最多，平均上場18.9分鐘，繳出8.3分、5.1籃板、1助攻的表現，合約還有兩年、總值2500萬美元。

除了克拉克，灰熊也更新了兩位內線主力的復健進度，包括球星傑克森（Jaren Jackson Jr.）因腳趾傷勢缺陣，現已獲准展開籃球訓練，預計4至6周內回歸。

周志豪（Zach Edey）則在6月初接受左腳踝手術，需再休養6至9周。這位普度大學出身、連兩年榮膺「全美年度最佳大學球員」的新秀，上季出戰66場、平均上場21.5分鐘，繳出9.2分、8.3籃板、1助攻的表現，並入選年度新秀第一隊。

此外，今年首輪第11順位新秀後衛科沃德(Cedric Coward)在華盛頓州大就讀時便因肩傷提前報銷，如今已完成左肩復健，將能全面參與訓練營。

隨著克拉克動刀休養，加上周志豪與傑克森仍需時間恢復，灰熊在新賽季開打前的內線輪替將面臨不小挑戰。