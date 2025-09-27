NBA／美媒預測湖人最合理先發 三巨頭搭配艾頓、史馬特

休賽季在有限空間下積極補強陣容的洛杉磯湖人，展現2025-26年賽季爭冠企圖心和全新戰力想像空間，為了達成奪冠目標，甚至連先發陣容也可能迎來明顯變化。根據湖人隨隊記者布哈（Jovan Buha）分析，湖人新球季的先發五人將有兩名新面孔。

布哈預測，湖人最合理的先發組合將是由詹姆斯（LeBron James）、唐西奇（Luka Doncic）、里夫斯（Austin Reaves）三巨頭領銜，搭配艾頓（Deandre Ayton）和老將史馬特（Marcus Smart）。

讓曾經拿下年度最佳防守球員的史馬特出任先發後場，主要任務是加強球隊的外圍防守；至於艾頓則預計取代海斯（Jaxson Hayes），成為湖人期盼已久的主力正牌中鋒。

至於八村壘（Rui Hachimura），雖然無緣先發，但仍被視為板凳端的重要戰力。他在上賽季場均得到13.1分與5籃板，出賽時間約31分鐘，展現穩定表現。

隨著新賽季臨近，湖人球迷期待這套全新先發組合能夠展現更強防守與內線穩定性，全力衝擊冠軍。