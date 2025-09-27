NBA／美媒預測湖人最合理先發 三巨頭搭配艾頓、史馬特
休賽季在有限空間下積極補強陣容的洛杉磯湖人，展現2025-26年賽季爭冠企圖心和全新戰力想像空間，為了達成奪冠目標，甚至連先發陣容也可能迎來明顯變化。根據湖人隨隊記者布哈（Jovan Buha）分析，湖人新球季的先發五人將有兩名新面孔。
布哈預測，湖人最合理的先發組合將是由詹姆斯（LeBron James）、唐西奇（Luka Doncic）、里夫斯（Austin Reaves）三巨頭領銜，搭配艾頓（Deandre Ayton）和老將史馬特（Marcus Smart）。
讓曾經拿下年度最佳防守球員的史馬特出任先發後場，主要任務是加強球隊的外圍防守；至於艾頓則預計取代海斯（Jaxson Hayes），成為湖人期盼已久的主力正牌中鋒。
至於八村壘（Rui Hachimura），雖然無緣先發，但仍被視為板凳端的重要戰力。他在上賽季場均得到13.1分與5籃板，出賽時間約31分鐘，展現穩定表現。
隨著新賽季臨近，湖人球迷期待這套全新先發組合能夠展現更強防守與內線穩定性，全力衝擊冠軍。
🔥 《瘋運動IG追起來》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言