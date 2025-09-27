快訊

AI狂飆還能再「單押」？ 專家看台股操作未來瞄準2關鍵

大批熱心民眾到花蓮幫忙！他急呼籲「別開車」：已影響救災

64歲退休男擁1600萬自豪「從不缺錢」！三餐都叫外送…最後得憂鬱症

NBA／美媒預測湖人最合理先發 三巨頭搭配艾頓、史馬特

聯合新聞網／ 綜合外電報導
湖人全新陣容展現奪冠企圖。 美聯社
湖人全新陣容展現奪冠企圖。 美聯社

休賽季在有限空間下積極補強陣容的洛杉磯湖人，展現2025-26年賽季爭冠企圖心和全新戰力想像空間，為了達成奪冠目標，甚至連先發陣容也可能迎來明顯變化。根據湖人隨隊記者布哈（Jovan Buha）分析，湖人新球季的先發五人將有兩名新面孔。

布哈預測，湖人最合理的先發組合將是由詹姆斯（LeBron James）、唐西奇（Luka Doncic）、里夫斯（Austin Reaves）三巨頭領銜，搭配艾頓（Deandre Ayton）和老將史馬特（Marcus Smart）。

讓曾經拿下年度最佳防守球員的史馬特出任先發後場，主要任務是加強球隊的外圍防守；至於艾頓則預計取代海斯（Jaxson Hayes），成為湖人期盼已久的主力正牌中鋒。

至於八村壘（Rui Hachimura），雖然無緣先發，但仍被視為板凳端的重要戰力。他在上賽季場均得到13.1分與5籃板，出賽時間約31分鐘，展現穩定表現。

隨著新賽季臨近，湖人球迷期待這套全新先發組合能夠展現更強防守與內線穩定性，全力衝擊冠軍。

相關新聞

NBA／美媒預測湖人最合理先發 三巨頭搭配艾頓、史馬特

休賽季在有限空間下積極補強陣容的洛杉磯湖人，展現2025-26年賽季爭冠企圖心和全新戰力想像空間，為了達成奪冠目標，甚至連先發陣容也可能迎來明顯變化。根據湖人隨隊記者布哈（Jovan Buha）分析，

NBA／76人三巨頭談復出進度 安比德：告訴自己不能放棄

隨著2025-26NBA賽季即將開打，費城76人於今日舉行媒體日，球星安比德（Joel Embiid）、明星前鋒喬治（Paul George）與馬克西（Tyrese Maxey）先後接受訪問，針對自身

NBA／對新秀埃奇庫姆留下深刻印象 喬治：他能爭新人王

在球隊仍潛在有傷病問題的情況下，76人今年開季狀態依舊成迷，不過對於球隊在今年選秀會上透過探花籤選入貝勒大學後衛埃奇庫姆...

NBA／傷兵魔咒再現！拓荒者探花左腿筋撕裂 預計休兵4至8周

向來有嚴重「傷兵魔咒」的波特蘭拓荒者，在新賽季即將來臨之前又傳出傷兵消息，探花後衛韓德森（Scoot Henderson）在休賽期訓練時不慎左腿腿筋撕裂，預計將缺席4至8周。 根據美國運動訓練師

NBA／范弗利特完成右膝手術 火箭後場重任寄望「車輪戰」

休士頓火箭官方宣布，主力後衛范弗利特（Fred VanVleet）已經接受了右膝前十字韌帶（ACL）修復手術，手術由美國赫爾曼醫院的洛威（Dr. Walter Lowe）醫師主刀，過程順利。不過，火箭

NBA／爵士傾向保留薪資彈性空間 中鋒凱斯勒續約談判破局

年輕中鋒凱斯勒（Walker Kessler）與猶他爵士已結束休賽季的續約談判，雙方在10月20日的最後期限前未能達成協議。這意味著凱斯勒將在2026年成為受限自由球員。 據悉，爵士在休賽季多次

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。