NBA／傷兵魔咒再現！拓荒者探花左腿筋撕裂 預計休兵4至8周
向來有嚴重「傷兵魔咒」的波特蘭拓荒者，在新賽季即將來臨之前又傳出傷兵消息，探花後衛韓德森（Scoot Henderson）在休賽期訓練時不慎左腿腿筋撕裂，預計將缺席4至8周。
根據美國運動訓練師史托斯（Jeff Stotts）的說法，韓德森的傷勢屬於3級以上的拉傷, 若撕裂位置發生在肌肉本體或肌腱將直接影響康復進度，雖然腿肌類的傷勢不像韌帶如此嚴重,但復發風險高，且會顯著影響運動能力，很可能要等到12月之後才能重返賽場。
現年21歲的韓德森即將邁入生涯第三個賽季。上季平均上場26.7分鐘，繳出12.7分、3籃板、5.1助攻的成績，三分命中率35.4%，是球隊助攻王。
對拓荒者而言，韓德森是球隊重建核心的重要拼圖，如今新賽季開打前就陷入傷兵困境，恐怕將影響球隊早期的磨合與戰績。
