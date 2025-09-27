NBA／范弗利特完成右膝手術 火箭後場重任寄望「車輪戰」

休士頓火箭官方宣布，主力後衛范弗利特（Fred VanVleet）已經接受了右膝前十字韌帶（ACL）修復手術，手術由美國赫爾曼醫院的洛威（Dr. Walter Lowe）醫師主刀，過程順利。不過，火箭並未公布具體復原時程，外界預期范弗利特要到2026-27年賽季才能重返球場。

范弗利特今夏與火箭簽下2年5000萬美元合約，其中包含2026-27賽季的球員選項。上個賽季，他場均繳出14.1分、3.7籃板、5.6助攻與1.6抄截，仍是火箭後場不可或缺的攻守重心。

范弗利特的提前報銷對於新賽季展現雄心壯志的火箭來說，無疑是相當重大的打擊，球團勢必得在控球後衛位置上進行調整，預計會由湯普森（Amen Thompson）、謝普得（Reed Sheppard）以及哈勒戴（Aaron Holiday）來分擔這些出賽時間與組織、防守任務。