NBA／爵士傾向保留薪資彈性空間 中鋒凱斯勒續約談判破局
年輕中鋒凱斯勒（Walker Kessler）與猶他爵士已結束休賽季的續約談判，雙方在10月20日的最後期限前未能達成協議。這意味著凱斯勒將在2026年成為受限自由球員。
據悉，爵士在休賽季多次與凱斯勒陣營會面，並正式提出續約報價，但雙方始終未能接近共識。球團雖然高度評價凱斯勒的價值，但更傾向保留2026年夏天的薪資彈性，屆時他僅需以1490萬美元的「合格報價（Qualifying Offer）」保留在薪資名單中，使爵士仍有操作空間進行補強。
凱斯勒上季為爵士出戰58場，場均繳出11.1分、12.2籃板與2.4阻攻的全面表現，是球隊禁區不可或缺的防守支柱。
儘管有多支球隊對凱斯勒表達過交易興趣，但爵士過去一直拒絕相關詢價，顯示球團對他的長期發展仍抱有相當信心。
🔥 《瘋運動IG追起來》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言