NBA／爵士傾向保留薪資彈性空間 中鋒凱斯勒續約談判破局

年輕中鋒凱斯勒（Walker Kessler）與猶他爵士已結束休賽季的續約談判，雙方在10月20日的最後期限前未能達成協議。這意味著凱斯勒將在2026年成為受限自由球員。

據悉，爵士在休賽季多次與凱斯勒陣營會面，並正式提出續約報價，但雙方始終未能接近共識。球團雖然高度評價凱斯勒的價值，但更傾向保留2026年夏天的薪資彈性，屆時他僅需以1490萬美元的「合格報價（Qualifying Offer）」保留在薪資名單中，使爵士仍有操作空間進行補強。

凱斯勒上季為爵士出戰58場，場均繳出11.1分、12.2籃板與2.4阻攻的全面表現，是球隊禁區不可或缺的防守支柱。

儘管有多支球隊對凱斯勒表達過交易興趣，但爵士過去一直拒絕相關詢價，顯示球團對他的長期發展仍抱有相當信心。