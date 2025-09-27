NBA／76人三巨頭談復出進度 安比德：告訴自己不能放棄

隨著2025-26NBA賽季即將開打，費城76人於今日舉行媒體日，球星安比德（Joel Embiid）、明星前鋒喬治（Paul George）與馬克西（Tyrese Maxey）先後接受訪問，針對自身傷勢與球隊未來方向做出回應。

安比德上季僅出戰19場比賽，4月接受左膝關節鏡手術後便休養至今，並坦言復出進程將依身體狀況而定，「沒有特別的期待，最重要的是能穩定上場，不要再陷入去年的狀況。會有不可預測的時候，但這沒關係，我們會去配合身體的反應。」

「我一直比大部分球員都更不幸，但唯一告訴自己的就是不能放棄。」恩比德補充道。

喬治則透露，他在7月訓練中受傷後動了膝關節鏡手術，雖然仍無法參加訓練營初期的練習，不過強調自己正逐步恢復，「我正在變得越來越好，感覺比去年同期強壯許多。」

新賽季是喬治4年2.12億美元的第2季，他上季因膝傷與鼠蹊部傷勢僅打41場比賽，過去6季中有5季出賽場次未達60場。上賽季場均16.2分是近10年最低，比生涯平均少超過5分。三分命中率35.8%、罰球命中率81.4%等，皆創下生涯低點之一。

作為球隊「三巨頭」之一，馬克西在安比德與喬治先後倒下後，肩負起更多領導責任。雖然自己也因傷僅打了52場比賽，但仍繳出生涯新高的場均26.3分。

回顧上季的挫折，馬克西強調，球隊需要專注於自身與文化的建立，「確保大家每天都在進步，往正確方向前進。我以前從未經歷過輸球，對我來說這是一種學習，讓我成為更好的領袖。今年我們一定會更好，我們為此付出了許多努力。」

76人上季受到嚴重傷兵潮，三巨頭整季僅合體出賽15場、合計上場時間294分鐘。76人最終只拿下24勝，寫下自1994-95年賽季以來的最差戰績。

雪上加霜的是，球隊在開季前又遭遇許多傷兵打擊，包括潛力後衛麥肯（Jared McCain）練球時發生右手拇指韌帶撕裂傷的狀況，意味著除了需要新秀埃奇庫姆（VJ Edgecombe）提供活力外，老將佐蒙德（Andre Drummond）、葛登（Eric Gordon）、烏布瑞（Kelly Oubre Jr.）和羅瑞（Kyle Lowry）等人也必須適時挺身而出。