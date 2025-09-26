NBA／ESPN公佈新賽季10大球星 溫班亞瑪力壓柯瑞、詹皇
《ESPN》公佈2025-26年賽季聯盟前10大球星，地表最強全能中鋒約柯奇（Nikola Jokic）蟬聯榜首、甫帶領雷霆奪冠且MVP大豐收的亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）排名居次。
排在約柯奇和亞歷山大之後的分別是湖人的唐西奇（Luka Doncic）和公鹿的安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）；至於第5名則是上季受到靜脈血栓影響的馬刺新當家溫班亞瑪（Victor Wembanyama），憑藉傲人天賦，甚至壓過兩大巨星柯瑞（Stephen Curry）和詹姆斯（LeBron James）。
灰狼少主愛德華（Anthony Edwards）強勢挺進第6名，同樣排在柯瑞之前；至於即將邁入第23個賽季、高齡40歲的詹姆斯依然未見太多衰退，仍擠進前10，排名第8，不過較去年下滑一位。
排在第9名也是老將杜蘭特（Kevin Durant），今夏他轉戰休士頓，期盼能這支球隊突破季後賽困局；協助尼克一路殺到東區冠軍賽的布朗森（Jalen Brunson），則是擠進前10大。
