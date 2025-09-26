NBA／從宿敵到前進太陽「並肩作戰」 布魯克斯主動破冰布克

今年夏天，「惡棍」布魯克斯（Dillon Brooks）透過頂級巨星杜蘭特（Kevin Durant）交易案轉戰鳳凰城太陽，這位以強悍防守與硬漢風格聞名的前鋒，將與球隊當家得分手布克（Devin Booker）從昔日對手變成並肩作戰的隊友。

布魯克斯透露，在交易完成後第一時間便打電話給布克，強調溝通與團隊凝聚的重要性，希望能打造球隊新面貌。不過，他也回想起過去在灰熊與布克的對位經驗。

「布克是一名具備三脅的得分手，對位他是個很大的挑戰。他打得很強硬，但我知道當時他並不喜歡身體對抗，所以我會用身體去消耗他。今年，我們會一起克服這一點。」布魯克斯在訓練營首日受訪時表示。

雖然兩人打法不同，卻同樣帶著強烈企圖心，能在場上扛起責任，且都不吝嗇表達自己。布魯克斯在防守端尤為突出，如今也期望將這份影響力帶到太陽。

此外，太陽陣中仍有不少天賦洋溢但經驗尚淺的年輕球員，布魯克斯更自告奮勇，將幫助鄧恩（Ryan Dunn）與伊戈達羅（Oso Ighodaro）朝精英防守者邁進。他相信這些年輕球員具備潛力，未來能在防守端發揮作用。