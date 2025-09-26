快訊

最新災區影片曝光！光復鄉民宅遭泥流覆蓋 堰塞湖壩體持續溢流

外界空氣僅聞一天！600萬交保遭撤銷 陳啓昱延押2月

247萬勞工受惠…明年最低工資漲幅3.18% 洪申翰親揭3考量因素

NBA／從宿敵到前進太陽「並肩作戰」 布魯克斯主動破冰布克

聯合新聞網／ 綜合報導
本季轉戰太陽的布魯克斯，回憶灰熊時期與布克對位經驗。 美聯社
本季轉戰太陽的布魯克斯，回憶灰熊時期與布克對位經驗。 美聯社

今年夏天，「惡棍」布魯克斯（Dillon Brooks）透過頂級巨星杜蘭特（Kevin Durant）交易案轉戰鳳凰城太陽，這位以強悍防守與硬漢風格聞名的前鋒，將與球隊當家得分手布克（Devin Booker）從昔日對手變成並肩作戰的隊友。

布魯克斯透露，在交易完成後第一時間便打電話給布克，強調溝通與團隊凝聚的重要性，希望能打造球隊新面貌。不過，他也回想起過去在灰熊與布克的對位經驗。

「布克是一名具備三脅的得分手，對位他是個很大的挑戰。他打得很強硬，但我知道當時他並不喜歡身體對抗，所以我會用身體去消耗他。今年，我們會一起克服這一點。」布魯克斯在訓練營首日受訪時表示。

雖然兩人打法不同，卻同樣帶著強烈企圖心，能在場上扛起責任，且都不吝嗇表達自己。布魯克斯在防守端尤為突出，如今也期望將這份影響力帶到太陽。

此外，太陽陣中仍有不少天賦洋溢但經驗尚淺的年輕球員，布魯克斯更自告奮勇，將幫助鄧恩（Ryan Dunn）與伊戈達羅（Oso Ighodaro）朝精英防守者邁進。他相信這些年輕球員具備潛力，未來能在防守端發揮作用。

太陽 杜蘭特 布克 灰熊

相關新聞

NBA／選最喜歡的隊友點名華克 林書豪：場上殺手、場下友善

華裔球星林書豪在上賽季帶領國王完成二連霸後，宣布高掛球鞋結束職業球員生涯，而近日在錄製節目時他也談到了NBA生涯最喜歡的...

NBA／從宿敵到前進太陽「並肩作戰」 布魯克斯主動破冰布克

今年夏天，「惡棍」布魯克斯（Dillon Brooks）透過頂級巨星杜蘭特（Kevin Durant）交易案轉戰鳳凰城太陽，這位以強悍防守與硬漢風格聞名的前鋒，將與球隊當家得分手布克（Devin Bo

NBA／為魔術增添外線火力 貝恩放話：三分球將創生涯新高

現年27歲的魔術隊射手貝恩（Desmond Bane）近日在節目立下豪語，表示自己的三分球出手將創下生涯新高，教練團也明確要求他「不斷出手三分」。 貝恩表示，「這就是目標。我們過去兩周進行不少對

NBA／雙方報價認知差距過大 76人後場悍將續約仍陷僵局

NBA新賽季即將開打，葛萊姆斯（Quentin Grimes）與76人的續約談判卻陷入僵局，未來動向仍未確定。根據記者米澤爾（Gina Mizell）透露，原因可能在於雙方報價差距過大，成為最大癥結。

NBA／「聽過最蠢的發表」 前明星後衛砲轟威廉森減重記者會

紐奧良鵜鶘24日舉行球隊新賽季媒體日活動，其中最大焦點莫非是當家球星威廉森（Zion Williamson）在休賽季大幅減重，並坦言這是自大學以來身體狀態最好的時刻。不過，前NBA明星後衛提格（Jef

NBA／瑞迪克有料！獲湖人提前續約 總管直呼：休賽季最後一塊拼圖

洛杉磯湖人總管佩林卡（Rob Pelinka）今（26）日於媒體日正式宣布，球團與主帥瑞迪克（JJ Redick）提前續約，直言這將是「有意圖且收穫豐富休賽季」的最後一塊拼圖。 「我們認為他是一

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。