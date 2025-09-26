快訊

中職／不捨花蓮災情重創 李多慧捐30萬元：台灣就像是我的故鄉

氣爆後停業…中市府核准台中新光三越恢復使用 9月27日正式復業

陸軍北測中心傳意外！士兵遭雲豹甲車撞擊 內臟多處破裂重傷送醫

NBA／為魔術增添外線火力 貝恩放話：三分球將創生涯新高

聯合新聞網／ 綜合報導
魔術射手貝恩表示自己的三分球出手將創下生涯新高。 路透
魔術射手貝恩表示自己的三分球出手將創下生涯新高。 路透

現年27歲的魔術隊射手貝恩（Desmond Bane）近日在節目立下豪語，表示自己的三分球出手將創下生涯新高，教練團也明確要求他「不斷出手三分」。

貝恩表示，「這就是目標。我們過去兩周進行不少對抗賽，很明顯他們要我多投三分，要我積極進攻、得分。只要有機會出手，他們就提醒我，所以我肯定會創下生涯新高的三分出手次數。」

魔術在今夏重磅交易中迎來貝恩，上季貝恩在灰熊平均上場32分鐘，繳出19.2分、6.1籃板、5.3助攻、1.2抄截的表現，每場出手6.1次三分球，三分球命中率39.2%，而他生涯最高平均出手紀錄是2023-24賽季的8.6次。貝恩職業生涯至今，三分命中率高達40%，球隊也期待他能在新星班凱羅（Paolo Banchero）與前鋒華格納（Franz Wagner）身邊，提供穩定的外線火力。

除了進攻，貝恩也稱讚魔術的陣容與防守潛力，「這支球隊的身材條件非常獨特。你看看薩格斯（Jalen Suggs）和布萊克（Anthony Black），他們都是高大的後衛，旁邊還有6呎10吋的前鋒與側翼，難怪他們是聯盟最好的防守球隊之一。我非常期待，這群隊友都是好人，感覺我們能一起完成一些特別的事情。」

今年6月，魔術送出凱威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）、安東尼（Cole Anthony）、四個完全無保護首輪籤與一次首輪互換權，才換來貝恩。這筆交易被視為魔術多年來最具侵略性的操作之一，顯示球隊希望圍繞年輕核心大膽補強。

對於交易的高昂代價，貝恩強調自己心態不受影響，「這些不會改變我，當我和總管交談時，他就說我是能讓球隊更上一層樓的角色，我的工作就是贏下比賽，去證明他們的決定是對的。」

魔術連2年打進季後賽。隨然上季防守效率109.1高居聯盟第2；但進攻效率僅108.9，聯盟倒數第4，三分球命中率更以31.8%墊底。正因如此，球隊才在今夏同時補進貝恩與後衛瓊斯（Tyus Jones），希望能在新賽季提升外線火力，讓魔術主帥莫斯利（Jamahl Mosley）在後場有更多深度與進攻選擇。

魔術

相關新聞

NBA／選最喜歡的隊友點名華克 林書豪：場上殺手、場下友善

華裔球星林書豪在上賽季帶領國王完成二連霸後，宣布高掛球鞋結束職業球員生涯，而近日在錄製節目時他也談到了NBA生涯最喜歡的...

NBA／為魔術增添外線火力 貝恩放話：三分球將創生涯新高

現年27歲的魔術隊射手貝恩（Desmond Bane）近日在節目立下豪語，表示自己的三分球出手將創下生涯新高，教練團也明確要求他「不斷出手三分」。 貝恩表示，「這就是目標。我們過去兩周進行不少對

NBA／雙方報價認知差距過大 76人後場悍將續約仍陷僵局

NBA新賽季即將開打，葛萊姆斯（Quentin Grimes）與76人的續約談判卻陷入僵局，未來動向仍未確定。根據記者米澤爾（Gina Mizell）透露，原因可能在於雙方報價差距過大，成為最大癥結。

NBA／「聽過最蠢的發表」 前明星後衛砲轟威廉森減重記者會

紐奧良鵜鶘24日舉行球隊新賽季媒體日活動，其中最大焦點莫非是當家球星威廉森（Zion Williamson）在休賽季大幅減重，並坦言這是自大學以來身體狀態最好的時刻。不過，前NBA明星後衛提格（Jef

NBA／瑞迪克有料！獲湖人提前續約 總管直呼：休賽季最後一塊拼圖

洛杉磯湖人總管佩林卡（Rob Pelinka）今（26）日於媒體日正式宣布，球團與主帥瑞迪克（JJ Redick）提前續約，直言這將是「有意圖且收穫豐富休賽季」的最後一塊拼圖。 「我們認為他是一

NBA／換老闆後有望破冰！灰狼努力推動退休賈奈特21號戰袍

身為灰狼隊史頭號代表球星，賈奈特（Kevin Garnett）的球衣卻是先被塞爾蒂克退休，其中關鍵自然是他與老闆泰勒（Glen Taylor）之間的恩怨情仇，賈奈特曾在受訪時直批對方就是「陰險小人」，

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。