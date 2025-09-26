NBA／為魔術增添外線火力 貝恩放話：三分球將創生涯新高

現年27歲的魔術隊射手貝恩（Desmond Bane）近日在節目立下豪語，表示自己的三分球出手將創下生涯新高，教練團也明確要求他「不斷出手三分」。

貝恩表示，「這就是目標。我們過去兩周進行不少對抗賽，很明顯他們要我多投三分，要我積極進攻、得分。只要有機會出手，他們就提醒我，所以我肯定會創下生涯新高的三分出手次數。」

魔術在今夏重磅交易中迎來貝恩，上季貝恩在灰熊平均上場32分鐘，繳出19.2分、6.1籃板、5.3助攻、1.2抄截的表現，每場出手6.1次三分球，三分球命中率39.2%，而他生涯最高平均出手紀錄是2023-24賽季的8.6次。貝恩職業生涯至今，三分命中率高達40%，球隊也期待他能在新星班凱羅（Paolo Banchero）與前鋒華格納（Franz Wagner）身邊，提供穩定的外線火力。

除了進攻，貝恩也稱讚魔術的陣容與防守潛力，「這支球隊的身材條件非常獨特。你看看薩格斯（Jalen Suggs）和布萊克（Anthony Black），他們都是高大的後衛，旁邊還有6呎10吋的前鋒與側翼，難怪他們是聯盟最好的防守球隊之一。我非常期待，這群隊友都是好人，感覺我們能一起完成一些特別的事情。」

今年6月，魔術送出凱威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）、安東尼（Cole Anthony）、四個完全無保護首輪籤與一次首輪互換權，才換來貝恩。這筆交易被視為魔術多年來最具侵略性的操作之一，顯示球隊希望圍繞年輕核心大膽補強。

對於交易的高昂代價，貝恩強調自己心態不受影響，「這些不會改變我，當我和總管交談時，他就說我是能讓球隊更上一層樓的角色，我的工作就是贏下比賽，去證明他們的決定是對的。」

魔術連2年打進季後賽。隨然上季防守效率109.1高居聯盟第2；但進攻效率僅108.9，聯盟倒數第4，三分球命中率更以31.8%墊底。正因如此，球隊才在今夏同時補進貝恩與後衛瓊斯（Tyus Jones），希望能在新賽季提升外線火力，讓魔術主帥莫斯利（Jamahl Mosley）在後場有更多深度與進攻選擇。