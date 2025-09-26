NBA／選最喜歡的隊友點名華克 林書豪：場上殺手、場下友善

華裔球星林書豪在上賽季帶領國王完成二連霸後，宣布高掛球鞋結束職業球員生涯，而近日在錄製節目時他也談到了NBA生涯最喜歡的隊友，並指出前黃蜂明星後衛華克（Kemba Walker）是他遇過最真誠和友善的隊友。

2010年展開職業球員生涯的林書豪，生涯前9個賽季都在NBA度過，在近期他宣布高掛球鞋後，也被問到關於NBA生涯最喜歡的隊友一事，而林書豪也點名了在去年就退休的前黃蜂明星後衛華克。

林書豪指出，如果只能選擇一位最喜歡的隊友並不容易，他也能說出幾個人選，以及提出理由，而其中一人正是黃蜂時期的隊友華克，「他每一天跟你打招呼的時候，會讓你覺得好像一年沒見到他，我從沒想過如此小的細節，比如說他會直視你的眼睛，然後給予一個擊掌或是擁抱，每天始終如一做著這件事。」

儘管華克也會有心情不好的時候，但林書豪強調，他總是讓人感覺真誠，並讓你覺得他見到你時是如此興奮，「這對我來說是耳目一新的，因為在籃球圈總是有一種偏見，我不知道是不是只有男籃如此，那就是你不能表現得友善，或者說不要太友善，這迫使你必須戴上面具。但我喜歡華克，還有柯瑞（Stephen Curry）這些人就是因為這些原因，他們在場下也是相當友好，但到了場上就變成殺手般的存在。」

林書豪最後也表示，這些球員也帶給他很多啟示，並期許自己能夠像他們一樣，除了成為一名場上的殺手外，在場外也能盡力讓自己的行為舉止與他們一樣。