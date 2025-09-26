NBA／雙方報價認知差距過大 76人後場悍將續約仍陷僵局

NBA新賽季即將開打，葛萊姆斯（Quentin Grimes）與76人的續約談判卻陷入僵局，未來動向仍未確定。根據記者米澤爾（Gina Mizell）透露，原因可能在於雙方報價差距過大，成為最大癥結。

米澤爾在《Bluesky》上指出，「經紀人鮑曼（David Bauman） 告訴我，76人的正式報價是4年3900萬美元，但他仍認為葛萊姆斯應該值每年2000至2500萬美元。雙方差距很大，因此目前最可能的情況是簽下一年短約。」若談判持續卡關，葛萊姆斯將不會出席媒體日，也不會隨隊前往阿布達比參加季前賽。

上季因76人傷兵不斷，葛萊姆斯在後段賽季扛上重任。自獨行俠被交易而來後，葛萊姆斯出賽28場，平均上場33.7分鐘，繳出21.9分、5.2籃板、4.5助攻、1.5抄截的亮眼表現，三分命中率達37.3%。

若76人與葛萊姆斯最終未能達成協議，他可能選擇接受價值870萬美元的資格報價，但將附帶「不可交易條款」，意味著他整季都無法被交易，對球隊操作形成限制。

雪上加霜的是，在76人潛力後衛麥肯（Jared McCain）在訓練時發生右手拇指韌帶撕裂傷的情況下，葛萊姆斯的續約顯得更加迫切。雖然陣中仍有馬克西（Tyrese Maxey），以及新秀埃奇庫姆（V.J. Edgecombe）的加入，但若要確保後場深度，葛萊姆斯仍是不可或缺的拼圖。