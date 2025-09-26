NBA／「聽過最蠢的發表」 前明星後衛砲轟威廉森減重記者會
紐奧良鵜鶘24日舉行球隊新賽季媒體日活動，其中最大焦點莫非是當家球星威廉森（Zion Williamson）在休賽季大幅減重，並坦言這是自大學以來身體狀態最好的時刻。不過，前NBA明星後衛提格（Jeff Teague）卻毫不留情砲轟，直言這場記者會「是聽過最蠢的發表」。
威廉森在媒體日亮相時以嶄新體態驚豔全場，隊友墨菲（Trey Murphy III）也稱讚他在心理層面處於良好狀態，對2025-26賽季充滿期待。然而，提格在《Club 520 Podcast》上卻反嗆，「這些都是你自己造成的。你選擇吃東西、不在狀態，現在因為是合約年，或者想要延長合約，就開始保持身材，然後大家又開始相信你。笨蛋，他們早就給了你頂薪合約，他們一直相信你，只是因為你自己不相信自己，才必須加那些附加條款。」
威廉森目前正進入5年1億9730萬美元延長合約的第三年，合約中包含嚴格條件，包括體重上限295磅與體脂肪監控。此外，若入選年度最佳陣容，薪資比例將提高至30%，最高可達2億3100萬美元。
面對外界質疑，威廉森則強調自己早就計劃調整身體，「我們制定了一個計畫，從拳擊到在美式足球場上訓練，各種不同的隨機訓練都有。去年開始，我就感覺到身體出現轉變，看著自己會想『這感覺很好、這感覺很棒。』我已經很久沒有這樣的狀態了，可能要追溯到大學或高中時期，能夠走進球館就覺得『我狀態很好』。」
🔥 《瘋運動IG追起來》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言