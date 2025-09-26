快訊

明年最低工資漲3.18%！月薪2萬9500元 時薪調漲為196元

iPhone 17 Pro「不耐用」頻出現刮傷？蘋果曝真正原因：刮痕可以清除

NBA／「聽過最蠢的發表」 前明星後衛砲轟威廉森減重記者會

聯合新聞網／ 綜合報導
威廉森減重有成展開新賽季。 法新社
威廉森減重有成展開新賽季。 法新社

紐奧良鵜鶘24日舉行球隊新賽季媒體日活動，其中最大焦點莫非是當家球星威廉森（Zion Williamson）在休賽季大幅減重，並坦言這是自大學以來身體狀態最好的時刻。不過，前NBA明星後衛提格（Jeff Teague）卻毫不留情砲轟，直言這場記者會「是聽過最蠢的發表」。

威廉森在媒體日亮相時以嶄新體態驚豔全場，隊友墨菲（Trey Murphy III）也稱讚他在心理層面處於良好狀態，對2025-26賽季充滿期待。然而，提格在《Club 520 Podcast》上卻反嗆，「這些都是你自己造成的。你選擇吃東西、不在狀態，現在因為是合約年，或者想要延長合約，就開始保持身材，然後大家又開始相信你。笨蛋，他們早就給了你頂薪合約，他們一直相信你，只是因為你自己不相信自己，才必須加那些附加條款。」

前明星控衛提格。 美聯社
前明星控衛提格。 美聯社

威廉森目前正進入5年1億9730萬美元延長合約的第三年，合約中包含嚴格條件，包括體重上限295磅與體脂肪監控。此外，若入選年度最佳陣容，薪資比例將提高至30%，最高可達2億3100萬美元。

面對外界質疑，威廉森則強調自己早就計劃調整身體，「我們制定了一個計畫，從拳擊到在美式足球場上訓練，各種不同的隨機訓練都有。去年開始，我就感覺到身體出現轉變，看著自己會想『這感覺很好、這感覺很棒。』我已經很久沒有這樣的狀態了，可能要追溯到大學或高中時期，能夠走進球館就覺得『我狀態很好』。」

Zion Williamson Jeff Teague 鵜鶘

相關新聞

NBA／「想打多久可自行決定」！湖人總管尊重詹皇未來動向

NBA新賽季即將開打，洛杉磯湖人總管佩林卡（Rob Pelinka）與新任主帥瑞迪克（JJ Redick）在今（26）日舉行的媒體日上，針對詹姆斯（LeBron James）的未來動向與球隊現況做出回

NBA／瑞迪克有料！獲湖人提前續約 總管直呼：休賽季最後一塊拼圖

洛杉磯湖人總管佩林卡（Rob Pelinka）今（26）日於媒體日正式宣布，球團與主帥瑞迪克（JJ Redick）提前續約，直言這將是「有意圖且收穫豐富休賽季」的最後一塊拼圖。 「我們認為他是一

NBA／「聽過最蠢的發表」 前明星後衛提格炮轟威廉森減重記者會

紐奧良鵜鶘24日舉行球隊新賽季媒體日活動，其中最大焦點莫非是當家球星威廉森（Zion Williamson）在休賽季大幅減重，並坦言這是自大學以來身體狀態最好的時刻。不過，前NBA明星後衛提格（Jef

NBA／換老闆後有望破冰！灰狼努力推動退休賈奈特21號戰袍

身為灰狼隊史頭號代表球星，賈奈特（Kevin Garnett）的球衣卻是先被塞爾蒂克退休，其中關鍵自然是他與老闆泰勒（Glen Taylor）之間的恩怨情仇，賈奈特曾在受訪時直批對方就是「陰險小人」，

NBA／膝傷還沒復出就又傳拇指傷勢 76人麥肯恐缺席開季

上賽季飽受傷病所苦導致戰績不如預期的76人，在今天再度傳出噩耗，上賽季表現亮眼但因為左膝半月板撕裂賽季報銷的潛力後衛麥肯...

NBA／國王重啟庫明加交易談判 勇士對蒙克興趣仍不高　

根據規定，庫明加（Jonathan Kuminga）必須在美國時間10月1日前決定，是否簽下勇士隊開的合格報價或多年合約。據《The Athletic》記者阿米克（Sam Amick）報導，勇士與國王

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。