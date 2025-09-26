快訊

NBA／瑞迪克有料！獲湖人提前續約 總管直呼：休賽季最後一塊拼圖

聯合新聞網／ 綜合報導
瑞迪克首年執掌湖人兵符便獲得肯定。 路透社
瑞迪克首年執掌湖人兵符便獲得肯定。 路透社

洛杉磯湖人總管佩林卡（Rob Pelinka）今（26）日於媒體日正式宣布，球團與主帥瑞迪克（JJ Redick）提前續約，直言這將是「有意圖且收穫豐富休賽季」的最後一塊拼圖。

「我們認為他是一位特別的教練，擁有特別的聲音、信任與信念，幫助我們持續定義屬於湖人的卓越文化。我們希望清楚表明這是球隊的信念，也是未來發展的方向，讓球員能在其中塑造身份，將對我們的建隊非常重要。」佩林卡表示。

對此，瑞迪克則表達感激之情，「我非常感謝湖人，以及新任老闆華特（Mark Walter）、珍妮巴斯（Jeanie Buss）和佩林卡對我的信任。對於一位新任總教練來說，在首季後就獲得續約是非常罕見的，我很幸運能在如此支持我的球團執教。」

除此之外，瑞迪克也談到休賽季的收穫，「我思考了很多事情。你一定會回顧上個賽季，不論是成功還是失敗，並進行大量的自我檢視。我花了四到六周在自我檢視，但如果要我用兩個詞來總結，那就是『哲學』與『方法論』。要怎麼打的哲學，以及我作為教練該如何教授的方式，這就是我今夏投入最多時間的部份。」

值得一提的是，瑞迪克也向NFL公羊隊總教練麥瓦（Sean McVay）、傳奇四分衛布雷迪（Tom Brady）以及總教練比利契克（Bill Belichick）取經，「我們會要求球員保持冠軍等級的體能、具備冠軍等級的溝通，以及養成冠軍等級的習慣。這需要每天都持續去承諾。」

瑞迪克首季執教便帶領湖人取得50勝32敗、拿下西區第3種子的佳績，儘管季後賽首輪不敵明尼蘇達灰狼，仍展現足以勝任主帥的能力，獲得球團高度信任。雖然續約細節未公開，但瑞迪克原先合約還有3年可執行，外界推測這次延長的年限，可能與佩林卡的合約年限相呼應。

