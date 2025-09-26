NBA／換老闆後有望破冰！灰狼努力推動退休賈奈特21號戰袍
身為灰狼隊史頭號代表球星，賈奈特（Kevin Garnett）的球衣卻是先被塞爾蒂克退休，其中關鍵自然是他與老闆泰勒（Glen Taylor）之間的恩怨情仇，賈奈特曾在受訪時直批對方就是「陰險小人」，自己決不會與其打交道。不過這樣的情況隨著灰狼經營團隊易手，即將出現變化。
灰狼經營權的紛爭歷時4年終於在今年塵埃落定，NBA聯盟也正式批准，前洋基隊球星「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）與沃爾瑪前執行長洛爾（Marc Lore）為首的團隊從泰勒手上收購灰狼。當時「A-Rod」就曾承諾，將會修復賈奈特與灰狼的關係，而球衣退休正是重要的一步。
根據《富比世》NBA記者希尼（Evan Sidery）報導，灰狼新的經營團隊將會推動退休名人堂巨星賈奈特的21號戰袍，表彰他對於這支球隊的巨大貢獻，讓這位傳奇球星的豐功偉業能夠永遠刻劃在灰狼隊史對於灰狼球迷來說也是一大宿願。
賈奈特是在1995年以高中跳級生之姿加入成軍沒幾年的灰狼，開啟了高中棄學的風潮；在他效力灰狼長達14個賽季期間，帶領球隊連續8年闖進季後賽，2003-04年賽季更是一路打到西區冠軍賽，奠定「狼王」不動地位。
賈奈特該季勇奪年度MVP，至今仍是隊史唯一一人獲此殊榮；此外，賈奈特還是球隊隊史得分、籃板、助攻、抄截、阻攻這5項主要攻守數據的榜首。
