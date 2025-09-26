NBA／膝傷還沒復出就又傳拇指傷勢 76人麥肯恐缺席開季

上賽季飽受傷病所苦導致戰績不如預期的76人，在今天再度傳出噩耗，上賽季表現亮眼但因為左膝半月板撕裂賽季報銷的潛力後衛麥肯（Jared McCain），今天再度傳出在練球時發生右手拇指韌帶撕裂傷的狀況，恐怕無法趕上開季。

76人上賽季飽受傷病所苦，包括三大主力安比德（Joel Embiid）、喬治（Paul George）、馬克西（Tyrese Maxey）接連受傷缺陣，就連開季打出新人王氣勢的麥肯，開季繳出平均得分15.3分的數據，但卻僅打23場比賽就因為膝傷賽季報銷。

而本月初麥肯在接受訪問時就表示，自己的恢復狀況良好，目標是擺在10月初登場的阿布達比季前熱身賽就復出，不過今天卻又傳出在練球時右手拇指韌帶撕裂傷的狀況，恐怕無法趕上開季。

新秀賽季就展現無限潛力的麥肯，本季原有機會與馬克西組成先發後場組合，即使不是先發出擊也將在輪替中扮演吃重角色，如今也將由葛萊姆斯（Quentin Grimes）、埃奇庫姆（VJ Edgecombe）和老將羅瑞（Kyle Lowry）共同分擔上場時間，不過葛萊姆斯目前與76的續約談判陷入僵局，未來動向仍未確定。

此外，76人兩大球星安比德與喬治分別在2月與7月時分別進行膝蓋手術，其中安比德至今仍未更新傷勢恢復進度，如今麥肯再傳傷情，也為76人的新賽季增添變數。