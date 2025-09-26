NBA／「想打多久可自行決定」！湖人總管尊重詹皇未來動向

NBA新賽季即將開打，洛杉磯湖人總管佩林卡（Rob Pelinka）與新任主帥瑞迪克（JJ Redick）在今（26）日舉行的媒體日上，針對詹姆斯（LeBron James）的未來動向與球隊現況做出回應，強調會把生涯規劃的自主權交由他本人決定。

對於外界關注的球隊角色重心轉變，瑞迪克透露近期已和詹姆斯有過兩次深度會面，「我覺得他目前心理狀態很好，我知道他一定會全力以赴。」

儘管如此，詹姆斯仍在6月選擇執行價值5260萬美元的球員選項，留隊至少一年。佩林卡對此說道，「最重要的事情，就是給予詹姆斯絕對的尊重，讓他與家人自行決定想打多久。他已經贏得這樣的權利。」

詹姆斯睽違6年展開中國之旅。圖／取自Nike官網

至於詹姆斯是否可能在2025-26年球季後繼續效力，佩林卡也強調球團態度不變，「他已經贏得這個權利，重點在關於他還想打多少年的問題上，他才是最適合回答的人。但我們今年夏天在補強上非常有意圖性，特別是在他選擇執行球員選項後，我們確保圍繞著唐西奇（Luka Doncic）和詹姆斯添加必要的拼圖，讓球隊能夠成為一支真正有競爭力、強大的隊伍。我們當然希望他的故事會是以湖人球員身分退休，這將會是一個很棒的結局。」

湖人上季繳出50勝32敗、拿下西區第3種子的成績，卻在首輪季後賽不敵明尼蘇達灰狼止步。值得一提的是，瑞迪克與詹姆斯曾共同主持《Mind the Game》Podcast，如今則分別以40歲新任總教練與40歲老將球員的身份繼續合作，攜手帶領湖人迎接新賽季。