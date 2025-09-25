聽新聞
NBA／國王重啟庫明加交易談判 勇士對蒙克興趣仍不高
根據規定，庫明加（Jonathan Kuminga）必須在美國時間10月1日前決定，是否簽下勇士隊開的合格報價或多年合約。據《The Athletic》記者阿米克（Sam Amick）報導，勇士與國王隊最近重啟庫明加先簽後換交易的談判。
如果庫明加接受1年790萬美元的合格報價，明年就能成為完全自由球員，還擁有不可交易條款；如果不接受，就要簽下勇士開出的其他合約。
阿米克提到，勇士消息人士透露，勇士與國王曾1個月沒有談判，但本周重啟對話。國王未放棄這筆交易，提出用主力後衛蒙克（Malik Monk）和2030年受樂透保護的首輪籤換庫明加，並提供3年6300萬美元的合約。
不過目前仍有很多障礙要克服，勇士對蒙克興趣很低，因為2027-28賽季有2150萬美元的球員選項，與勇士保持薪資彈性的計畫不符，勇士也對他是否能適應體系有疑慮。
勇士也可以選擇交易希爾德（Buddy Hield）或穆迪（Moses Moody）騰出薪資空間，以避開第一層奢侈稅線，但他們非常喜歡這2名球員，最近幾周這個想法更為強烈。
從國王角度來看，庫明加不像是一名樂透選秀球員，因此不想為他付出無保護首輪。如果這支籤沒有在2030年兌現，將轉成2031年國王和馬刺隊之間較差的首輪。而且國王也認為蒙克是充滿活力的球員，不想輕易失去他
