NBA／塞爾蒂克公布城市版球衣 球迷哀嚎：根本不是「綠衫軍」

NBA塞爾蒂克備戰新賽季，於今天在官方社群X公布「城市版」新球衣，球隊沒有採用慣常的白綠配色，而是選擇了白金配色，象徵球隊的冠軍傳承，球衣上還印有已故前著名教練「紅頭」奧拜克(Auerbach)簽名。不過，由於這件球衣沒有包含傳統綠色系，據美媒報導，球迷出現不少負面批評，指出「這根本不是綠衫軍。」

塞爾蒂克是近年東區強權，上賽季在東區以61勝21負例行賽排名第二，但卻在季後賽第二輪遭第三種子尼克隊淘汰出局，本季雖要捲土重來，但面臨主力球員泰托姆(Jayson Tatum)嚴重傷勢歸期未定，而霍福特(Al Horford)、波爾辛吉斯(Kristaps Porzingis)、哈勒戴(Jrue Holiday)均離隊下，面臨相當大考驗。

塞爾蒂克於官方社群公布球衣，並寫道，「傳奇之作，今年的城市版球衣是對我們永恆勝利傳統的致敬。」但球迷卻認為失去綠色做為傳統，反而出現不少負評。