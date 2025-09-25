NBA／塞爾蒂克公布城市版球衣 球迷哀嚎：根本不是「綠衫軍」
NBA塞爾蒂克備戰新賽季，於今天在官方社群X公布「城市版」新球衣，球隊沒有採用慣常的白綠配色，而是選擇了白金配色，象徵球隊的冠軍傳承，球衣上還印有已故前著名教練「紅頭」奧拜克(Auerbach)簽名。不過，由於這件球衣沒有包含傳統綠色系，據美媒報導，球迷出現不少負面批評，指出「這根本不是綠衫軍。」
塞爾蒂克是近年東區強權，上賽季在東區以61勝21負例行賽排名第二，但卻在季後賽第二輪遭第三種子尼克隊淘汰出局，本季雖要捲土重來，但面臨主力球員泰托姆(Jayson Tatum)嚴重傷勢歸期未定，而霍福特(Al Horford)、波爾辛吉斯(Kristaps Porzingis)、哈勒戴(Jrue Holiday)均離隊下，面臨相當大考驗。
塞爾蒂克於官方社群公布球衣，並寫道，「傳奇之作，今年的城市版球衣是對我們永恆勝利傳統的致敬。」但球迷卻認為失去綠色做為傳統，反而出現不少負評。
The stuff of Legends ☘️✨— Boston Celtics (@celtics) September 24, 2025
This year’s City Edition jerseys are a nod to our timeless tradition of winning. pic.twitter.com/6xl16Hvp72
🔥 《瘋運動IG追起來》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言